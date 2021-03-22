احذري.. 6 مشروبات قد تفشل خططك في الحميات الغذائية: أبرزها القهوة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص كثيرون على اتباع بعض الأنظمة والحميات الغذائية الصحية، التي تساعد على التمتع بوزن مثالي وصحة خالية من الأمراض، ولكن قد يتفاجأ البعض بعدم الوصول للغالية المقصودة من الحمية، وذلك لممارسة بعض السلوكيات الخاطئة دون أن يعلموا أنها تؤثر على هدفهم في النهاية.

والحمية الغذائية، وفق وكيبيديا، هي كل مايستهلكه الإنسان عادة من مأكل أو مشرب، فاتباع حمية غذائية تكون للمحاولة للوصول إلى وزن معين أو المحافظة عليه، وهنالك عوامل متنوعة تؤثر على اختيارات الناس للحمية الغذائية وتشمل حاجات طبية أو الرغبة في ضبط الوزن.

وهناك 6 مشروبات تفشل الحمية الغذائية، ويمنع تناولها اثناء الحميات الغذائية، وفق موقع healthline، نعرضها لكم كما يلي:

1- المشروبات الغازية:

أثبتت كثير من الدراسات، أن تناول كوب واحد من المشروبات الغازية يوميا يؤدي إلى زيادة الوزن بنسبة نصف كيلو شهريا، وقد تعد سببا رئيسيا في تكوين دهون منطقة البطن والإصابة بمرض السمنة.

2- القهوة:

البعض يفضل تناول القهوة ولا يستطيع الاستغناء عنها، بالإضافة إلى أنهم يعتقدون أنها تعد سببا رئيسيا في نقص الوزن، ولكن هذه فكرة خاطئة، فالإفراط من تناول القهوة يؤدي إلى زيادة الوزن، لاحتوائها على سعرات حرارية عالية، فإذا كنت من الأشخاص الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، فيجب ألا تتناول أكثر من فنجان واحد منها في اليوم.

3- الحليب:

الإفراط في تناول الحليب يفشل الحمية الغذائية، وذلك لاحتوائه على نسبة دهون عالية، تجعله غير مناسب لفترة الحمية، ولكي تعوض نسبة الكالسيوم في الجسم، فينصح الأطباء باستبدال الحليب الحيواني بحليب اللوز، الذي يسهل امتصاصه داخل الجسم.

4- الشاي:

الإفراط في تناول الشاي وإضافة السكر، يحوله من عنصر أساسي في الحمية، لعنصر ضار، بالإضافة إلى خطورة الشاي المثلج، الذي يباع في المتاجر، نظرا لاحتوائه على نسبة سكريات كبيرة تحوله إلى عنصر رئيسي للإصابة بالسمنة.

5- العصائر:

تناول العصائر غير المناسبة أثناء الحميات الغذائية، وارتفاع نسبة السكريات المتواجدة داخلها، يدفعها لتخزين هذه السكريات، وصعوبة امتصاصها وتراكمها في الجسم وتسبب السمنة.

6- السموثي:

يعتقد البعض إن مشروب السموثي يحتوي على الفواكه المفيدة، التي يحتاجها الجسم، ولكن هذا قد يكون تفكيرا خاطئا، لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات، إلى جانب غناه بالسعرات الحرارية العالية عن المطلوبة يوميا.