الأخ الحنين رزق.. منى فاروق في جولة ترفيهية مع شقيقها: ده في حتة تانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جولة ترفيهية قضتها الفنانة الشابة منى فاروق، برفقة شقيقها «مصطفى»، وشاركت متابعيها، بتفاصيلها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «منى» عبر خاصية القصص المصورة مقاطع فيديو برفقة شقيقها كانت أولها داخل السيارة، وهما في طريقهما إلى «الجيم»، وشاركت المتابعين بحديث قصير ساخر: «بيعجبني في مصطفى شخصيته القوية.. أي وقت بقوله أنا قمر يقولي أنتي قمر»، ليرد عليها قائلًا: «لأ والله قمورة أوي».

ونشرت بعد ذلك مقاطع فيديو داخل صالة «الجيم» برفقة شقيقها، ومن ثم مقطع آخر وهما يتناولان الطعام داخل أحد المطاعم، وأيضًا مقطع آخر وهما يستمعان لأغنية روبي الجديدة «حتة تانية».

احتفال منى فاروق بعيد ميلادها

وخلال الشهر الماضي، احتفلت الفنانة منى فاروق بعيد ميلادها، مشاركة متابعيها عبر خاصية القصص المصورة حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقاطع فيديو من استعدادها للاحتفال.

وظهرت الفنانة الشابة داخل إحدى عيادات العناية بالبشرة، وهي تضع الماسكات التجميلية على بشرتها، وتستمع لإحدى الأغاني الرومانسية، قائلة: «يا سلام على العشق أنا سنجل وأفتخر.. وعلى فكرة أنا بقبل الهدايا عادي».

وجاء ذلك عقب خضوعها لمسحة كورونا للاطمئنان على صحتها، بعد ظهور أعراض برد خفيفة عليها، مؤكدة سلبيتها مسحتها، مشاركة عبر خاصية القصص المصورة «انستجرام» الخاص بها، صورة من التحاليل، معلقة عليها: «الحمد لله».

تستعد منى فاروق للعودة إلى المجال الفني، إذ أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قائلة: «أنا حاليا في مصر، لكل من سأل عني، وهناك مفاجآت كتير الفترة المقبلة».