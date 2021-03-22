طرق الحصول على لحية كثيفة وطويلة

القاهرة - سمر حسين - اللحية أهم ما يهتم به الرجال في مظهرهم، ولذلك أحضرت «هن» أفضل النصائح لنمو لحية كثيفة وفي وقت أسرع وفقا لموقع Healthline.

التمارين

ممارسة تمارين تدفق الدم تساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر، وقد تؤدي تمارين رفع الأثقال وتمارين القوة أيضا لزيادة هرمون التستوستيرون في الجسم بشكل مؤقت، مما يحفز نموها.

النظام الغذائي

التغذية الجيدة او اتباع نظام غذائي متكامل بالتأكيد تفيد نمو اللحية، فمن المهم الحفاظ على كتلة الجسم في المعدل الطبيعي.

يجب توخي الحذر من زيادة الوزن بشكل مفرط؛ لأن السمنة تزيد من احتمالية نقص الهرمون.

إذا كان سبب عدم طولها هو سبب وراثي، سيكون صعبا على النظام الغذائي تخطي تأثير العوامل الوراثية، ولكن بالرغم من ذلك، فبعض العناصر الغذائية محفزة ومفيدة للتستوستيرون، مثل:

-الزنك مثل المكسرات والحمص

-البروتين الخالي من الدهون مثل السالمون والدجاج المشوي

-الحديد مثل الكبد أو السبانخ

-الحبوب الكاملة والكربوهيدرات الصحية

-الدهون الصحية مثل الأفوكادو

-الفاكهة والخضروات الغنية بفيتامينات أ ، ج ، د ، هـ

إذا لم تتمكن من الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها في النظام الغذائي، فقد يكون المكمل الغذائي أو الفيتامينات الكاملة مفيدة بنفس القدر.

النوم

النوم ضروري للصحة العامة، ما يجعله مفيدا أيضا في نمو اللحية؛ فالتستوستيرون يطلق بشكل أساسي أثناء النوم.

النظافة والترطيب

الحفاظ على البشرة واللحية في حالة ترطيب ونظافة يعطيهما شكلا أفضل ويساعد على نمو الشعر.

تقشير الوجه يخلص البشرة من الخلايا الميتة حول بصيلة الشعر، ما يساعد عملية النمو.

استخدام المنتجات

بعض المنتجات المصممة للحية، لتترك على الشعر، تساعد على ترطيب الشعر والبشرة وإعطائهم الشكل الناعم والتغذية المطلوبة.

يمكنك تجربة أكثر من نوع من المستحضرات من زيوت وكريمات حتى تجد النوع الأنسب لبشرتك ولحيتك.

كيف تنمو اللحية أكثر سمكًا؟

زيت الزيتون وزيت الأفوكادو لهم تأثير على سمك الشعر، بالإضافة لأن الحفاظ عليها نظيفة ورطبة يعطيها مظهر أكثر سمكا من ما هي عليه بجانب اتباع النصائح التي تم ذكرها.