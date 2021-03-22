صورة نادرة لـ فيفي عبده ووالدتها.. ومتابعون: شبهها بس من غير ميكب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة نادرة لها برفقة والدتها الراحلة.

وعلقت «فيفي» على الصورة التي أظهرت والدة الفنانة الاستعراضية: «الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزة أقلك أنتي وحشتيني أوي الله يرحمك يا رب».

وأثارت الصورة تعليقات متابعيها بالدعاء لوالدتها الراحلة «أمك سبحان الله أنتي بس من غير ميكب.. مطلعتيش زيها ليه... شبهك بالظبط».

«بشويش عليا» حكاية آخر رقصة لـ فيفي عبده قبل فقدانها الحركة

على مدار الأشهر القليلة الماضية، طاردت الشائعات الفنانة فيفي عبده، منذ إعلانها عن مرضها وبقائها في المنزل.

وفي نهاية العام الماضي، وبالتحديد يوم 30 ديسمبر، نشرت الفنانة مقطعًا، ظهرت خلاله وهي تؤدي رقصة وهي ترقص على نغمات أغنية «بشويش عليا»، خلال إحدى المناسبات.

وخلال الفيديو، أطلت الفنانة مرتدية فستان أحمر طويل، ذو فتحة من منطقة الصدر، حيث نال الفيديو تفاعل الكثير من المتابعين.

خطأ طبي يُفقد فيفي عبده حركتها

وكانت كشفت الفنانة عن تفاصيل مرضها، موضحة أنها تعرضت لخطأ طبي كاد أن يدمر حياتها، وهو ما أفقدها حركتها، وذلك بعدما حصلت على حقنة، ما أدى إلى إصابتها بالتهابات في أوتار وأعصاب إحدى قدميها، وأثر سلبا على حركتها بشكل كبير.

وخلال ظهورها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، كشفت «فيفي» عن أن تلك الحقنة دمرتها وأدخلتها في أزمة صحية عنيفة، وفجأة وجدت نفسها جالسة على السرير، غير قادرة على الحركة، بحسب وصفها.