شيرين رضا تنعى نوال السعداوي: الوداع يا أستاذة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة«تويتر»، نعت الفنانة شيرين رضا، الكاتبة الراحلة نوال السعداوي، التي توفيت أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وقالت شيرين في تغريدتها، «جريمتي الكبرى انني امرأة حرة في زمن لا يريدون فيه إلا الجواري والعبيد.. ولدت بعقل يفكر في زمن يحاولون فيه إلغاء العقل.. الوداع يا أستاذة نوال».

من هي نوال السعداوي؟

ولدت نوال السعداوي في 27 أكتوبر عام 1931، طبيبة أمراض صدرية وطبيبة أمراض نفسية، كاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

تخرجت «السعداوي» في كلية الطب جامعة القاهرة عام 1955، تخصصت في مجال الأمراض الصدرية وعملت طبيبة امتياز بقصر العيني، تزوجت في نفس العام من أحمد حلمي زميل دراستها في الكلية، وكانت هي زيجتها الأولى لكن لم يستمر الزواج سوى عامين.

كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، اشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان.

وأسست جمعية تضامن المرأة العربية عام 1982، كما ساعدت في تأسيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، واستطاعت أن تنال ثلاث درجات فخرية من ثلاث قارات، ففي عام 2004 حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا.

وفي عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفي عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا.

واعتقلت وحبست بسبب معارضتها للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفي عام 1983 أصدَرت «مذكراتي في سجن النساء»، وقالت إنَّها حين خرجت من السجن كانت تتمنى كتابة برقية شكر إلى السادات الذي جعلها تحول الألم والشقاء والمعاناة إلى عمل إبداعي.

وفاة الكاتبة نوال السعداوي

وكانت أقيمت مراسم دفن الدكتورة نوال السعداوي، بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر، بحضور الأسرة فقط، بسبب ظروف وباء كورونا، في غياب الإعلام برغبة أسرتها، حسب مصادر مقربة من الأسرة.