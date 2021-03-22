ظهور نادر لأبناء إسعاد يونس: نصين قلبي اللي بيكملوا بعض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بأزياء صيفية متعددة الألوان وابتسامة هادئة، خطف أبناء المنتجة والإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على شاشة «دي أم سي» الأنظار، خلال ظهورهما النادر من خلال صورة نشرتها والدتهما، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل الظهور النادر لأبناء إسعاد يونس

وظهر نجلها بوب التخرج باللون الأحمر، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض وغير منقوش، مع رابطة عنق زرقاء اللون وقميص أبيض، بنطلون قاتم اللون، فيما أطلت شقيقته ببنطلون باللون البني الفاتح مع «بلوزة» منقوشة باللون الشامبين، بأكمام طويلة، مع شعر منسدل يحمل بعض التموجات.

وعلقت إسعاد يونس على الصورة، قائلة: «نصين قلبي اللي بيكملوا بعض.. ولادي».

وسرعان ما تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات من بينها: «ولادك زي القمر ما شاء الله ربنا يحميهم»، و«ولادك شبهك جدا، خصوصا بنتك، ربنا يحميهم»، و«الحلوين أولاد ست الكل، ربنا يبارك في عمرهم وصحتهم ويحميهم من العين ومن كل شر».

مشاركة إسعاد يونس في حملة «إيد واحدة»

يشار إلى أن الإعلامية إسعاد يونس شاركت في حملة «إيد واحدة» لدعم السيدات الناجيات من العنف، وسط إعراب ملك سعيد مؤسسة الحملة عن سعادتها، قائلة، إنها تعرف الإعلامية منذ فترة طويلة، لأن شقيقها وعمر نجل إسعاد، كانا في المدرسة معا، وسافرا لندن معا.

وتابعت حديثها: «طول عمرنا من وإحنا صغيرين بنشوف بعض، ولما اقترحت عليها المشاركة هي ساعدتني في حاجات كتير، وكانت مبسوطة إنها بتشارك في الحملة».

وأضافت، خلال مداخلة عبر زووم، في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة قناة «دي أم سي»، أن الفنانة إسعاد يونس لها صوت وتأثير وستشجع المعنفات أو أي شخص يتعرض لأي نوع من أنواع العنف، أن يتكلم ويفضفض