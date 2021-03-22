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الامارات | برشلونة..حفلات رقص صامت تراعي قيود «كورونا»

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برشلونة -رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجد محبو الموسيقى في برشلونة طريقة للالتفاف على القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 وهي تنظيم حفلات رقص صامت بأماكن مفتوحة في بعض من أشهر المواقع بالمدينة.

ورحب الناس بأول أيام الربيع بوضع سماعات الأذن وأداء بعض الحركات الراقصة على شاطئ ماربيلا برشلونة مع التزام الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال المعالج أندريه ميلادو (41 عاما) «شيء لا يصدق، رائع حقا. لم أتوقع أن يكون هناك هذا العدد الكبير من الناس». وأضاف «في البداية يبدو (الأمر) غريبا بعض الشيء في وسط برشلونة وأن يقف الناس ليروا لكنه (شيء) جميل..هو شيء عظيم أن تفعل ذلك صباح يوم أحد، أن تأتي إلى هنا وأن تعيش قليلا مع الموسيقى».

وما بدأ في صورة لقاء ترفيهي بين الأصدقاء سرعان ما تحول إلى حدث ينظم صباح الأحد من كل أسبوع تحت اسم تريبو سايلنت ديسكو.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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