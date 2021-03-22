تبدأ من 15 جنيه.. إليك أسعار فوانيس رمضان ونصائح قبل الشراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يحرص الكثيرون على شراء فانوس رمضان والبحث عن أسعاره في المتاجر الأونلاين، أو بالأسواق.

ويستعرض "الخليج 365" أسعار فوانيس رمضان ونصائح ما قبل الشراء، وفقا لأحد تجار الفوانيس.

أسعار الفوانيس محلية الصنع

تبدأ من 40 وتصل إلى 90 جنيها.

ـ الفانوس الصاج يبدأ من 15 جنيها حتى 750 جنيها لأكبر الأنواع.

- الفانوس المصري الخشب من 20 جنيها حتى 75 جنيها.

أسعار الفوانيس المستوردة

تبدأ أسعار الفوانيس المستوردة من 50 جنيها.

أسعار الفوانيس اللعبة المضيئة

يتراوح سعر الفوانيس اللعبة المضيئة البلاستيك الجملة حاليا بين 15 و50 جنيهًا.

سعر الفوانيس الخرز

بين 60 و150 جنيهًا.

سعر الفوانيس الخشب

بين 15 و120 جنيهًا.

سعر الفانوس الصاج

بين 40 جنيهًا و400 جنيه

سعر الفانوس الزينة

بين 20 جنيهًا و200 جنيه، بحسب النوع والخامات المصنوعة منها.

الفارق بين الفانوس المحلي والمستورد

الإقبال على المستورد أكثر من المحلي، يتم الاعتماد عليه بنسبة 90%، في حين أن الاعتماد على الفوانيس محلية الصنع بنسبة 10% فقط.

نصائح ما قبل الشراء

أنصح المواطنين بشراء فانوس مصري بدلا من المستورد، لعدة أسباب:

لرفع كفاءة الإنتاج المصري.

سعر الفانوس المصري أقل من المستورد.