كورونا اليوم: تطوير أول لقاح عبر الفم.. وهذا الفيتامين قد ينقذ المرضى من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

هذا الفيتامين قد ينقذ المرضى

فيتامين د أو فيتامين أشعة الشمس ليس ضروريًا فقط لصحة العظام، ولكنه يلعب أيضًا دورًا محوريًا في تعزيز وظيفة جهاز المناعة لديك.

وجدت الدراسات أيضًا أن نقص فيتامين (د) يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويجعلك عرضة للإصابة بـ Covid-19، ومع ذلك، فقد وجدت دراسة جديدة أن مكملات فيتامين (د) قد تقلل من خطر الموت أو الحاجة للتنفس الصناعي للمرضى في المستشفى بسبب كورونا، وفقا لموقع thehealthsite.

دليل جديد على فعالية لقاح أسترازينيكا

أظهر لقاح كوفيد-19 لشركة أسترازينيكا فاعلية بنسبة 79% في الوقاية من الإصابة بالفيروس في تجربة إكلينيكية بالولايات المتحدة، مما يمهد الطريق للموافقة المحتملة على اللقاح.

من جانبها قالت الشركة إن لجنة مراقبة سلامة البيانات المستقلة لم تحدد أي مخاوف تتعلق بالسلامة. كانت الجرعة فعالة بنسبة 100% في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة في البيانات الأولى من دراسة أجريت على أكثر من 30 ألف متطوع، وفقا للعربية.

تطوير أول لقاح عبر الفم

تستعد شركة أدوية أمريكية لإطلاق المرحلة الأولى من التجارب السريرية، لما يمكن أن يصبح أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يؤخذ عبر الفم، وفق ما جاء في موقع"سبوتنيك".

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، الإسرائيلية، فإن شركة أوراميد الإسرائيلية لصناعة الأدوية، أعلنت في عطلة الأسبوع عن مشروع مشترك مع شركة "بريماس بيوتيك" الأمريكية لتطوير لقاح فموي جديدة.

كشف الاعتقادات الخاطئة حول التطعيم ضد كورونا

بدد علماء روس الاعتقادات الخاطئة حول العقم وإمكانية الإصابة بعدوى فيروس كورونا من جراء التطعيم باللقاح المضاد لكورونا.

وأعلن مكسيم سكولاتشوف، عالم الأحياء الجزيئية الروسي، أن اللقاحات ضد كورونا التي تمت المصادقة عليها، تحوي جزءا صغيرا للغاية من الفيروس، وهو جين واحد و"حتى نصف هذا الجين", وفق ما جاء في موقع"روسيا اليوم".