تبدأ من 30 جنيه.. أسعار وأشكال زينة رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يحرص الكثيرون على شراء زينة رمضان والبحث عن أسعارها في المتاجر الأونلاين، أو بالأسواق، ولهذه المناسبة يستعرض "الخليج 365" أسعار زينة رمضان المختلفة بين الزينة المصنوعة من الخيامية والمجسمات والمفارش.

-الزينة الخيامية

زينة رمضان خيامية فانوس ونجمة وهلال وفرع 2متر متعدد الألوان بلغ سعرها 200 جنيه

- الزينة الورقية

بلغ سعر الزينة عبارة عن تعليقات من الورق بطول 5 امتار بسعر 30 جنيها.

-زينة مجسمة

عبارة عن أشكال مجسمة لعرائيس بوجي وطمطم وعم شكشك يتراوح سعرها بين 20 حتى 130 جنيه.

-المفارش

تتراوح أسعار المفارش المختلفة ما بين 30 حتى 90 جنيه.

-دلاية الهلال

يبدأ سعرها من 50 جنيه، حيث يختلف السعر بحسب المقاس.

-فرع النور

يبلغ سعر فرع النور ذو الألوان المختلفة مقاس 3 متر 29 جنيهًا.

-الستارة الخيامية

يتراوح سعر الستارة الخيامية ما بين 40 إلى 100 جنيهًا، ويتفاوت السعر بحسب المقاس.

-ستارة هلال ونجوم

ويتراوح سعر الستارة المكونة من 3 هلال كبير و 3 نجمة كبيرة، 6 نجمة صغيرة، 12 فرعًا ما بين 220 إلى 250 جنيهًا.

-الخدادية الخيامية

يبدأ سعر خدادية الأنترية من 30 جنيهًا حسب الشكل والخامة.

-عربة فول ديكور

يبدأ سعر عربة فول ديكور رمضاني من ١٠٠ جنيه.