مكياج كلاسيكي من بشاير الشيباني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 مارس 2021 04:40 مساءً - على الرغم من تغيُّر صيحات الموضة في المكياج، فلا يمكننا التخلي عن المكياج الكلاسيكي في مظهرنا اليومي، حيث يُعَدُّ من أقدم وأشهر صيحات المكياج، كما تُفضله الكثيرات من الشابات، ولأن الكاتبة والشاعرة الكويتية، بشاير الشيباني، من أكثر الشابات العربيات والمشاهير تفضيلاً للصيحات الكلاسيكية في جميع إطلالاتها، فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها عدة أفكار لتطبقنها في مظهركن اليومي.



أحمر الشفاه الأحمر من بشاير الشيباني

أحمر الشفاه الأحمر من بشاير الشيباني( الصورة من انستغرام)



يُعَدُّ الروج الأحمر من أشهر درجات ألوان الروج التي تليق بجميع النساء؛ إذ يمنحهن إطلالة جذابة وفخمة في مختلف الإطلالات، ولأنه من أكثر الإطلالات الكلاسيكية فيمكنك تطبيقه بأسلوب بشاير الشيباني؛ حيث تأنقت بمكياج العيون البني مع الأيلاينر الأسود المسحوب، واعتمدت البلاشر وأحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم، وفي الإطلالة الثانية تزينت بمكياج السموكي البني مع ظلال العينين الأبيض في الجفن المتحرك، واستخدمت البلاشر وأحمر الشفاه باللون الأحمر للوك مميز.

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مكياج العيون الملون من بشاير الشيباني

مكياج العيون الملون من بشاير الشيباني( الصورة من انستغرام)



تفضِّل الكثيرات من الشابات اعتماد مكياج العيون الملون في مظهرهن لإطلالة حيوية وعصرية، لذا أطلت بشاير الشيباني بمكياج العيون السماوي في الجفن المتحرك وأسفل العين مع الرموش السوداء، وأكملت اللوك ببلاشر وأحمر الشفاه باللون الزهري اللامع لمظهر مميز، وفي إطلالة أخرى ظهرت بمكياج العيون البنفسجي مع بلاشر زهري وطلاء الشفاه الأحمر.

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بشاير الشيباني بالمكياج الترابي

بشاير الشيباني بالمكياج الترابي ( الصورة من انستغرام)



يُعتبر المكياج البرونزي أو الترابي من أبرز إطلالات المكياج الكلاسيكي التي لا يمكن الاستغناء عنها على مر الزمان، ولتعتمديه بأسلوب بشاير الشيباني قومي برسم عينيك بدرجات اللون البني مع الأيلاينر الأسود المسحوب، وارسمي عينيك بالكحل الداخلي الأبيض لتوسيع العين، واعتمدي البلاشر وأحمر الشفاه باللون البني الناعم، وفي لوك أكثر بساطة طبقي مكياج العيون البني بدرجة فاتحة في الجفن المتحرك مع البني الداكن في كامل العين، وارسمي عينيك بالأيلاينر الأسود والماسكرا، وتجملي ببلاشر وأحمر الشفتين باللون البني الداكن لتصغير ملامح الوجه.

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