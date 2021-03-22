كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 مارس 2021 04:40 مساءً - بالنسبة لمعظمنا، تعتبر العناية بالبشرة أحد أهم أجزاء أسلوب حياتنا، إذ ننفق الكثير من المال على الكريمات باهظة الثمن ومكملات البشرة والعلاجات فقط للتأكد من أن بشرتنا محمية بشكل جيد من العوامل الضارة.



ومع ذلك، لضمان عدم تعرض بشرتنا للخطر والحفاظ على صحتها وإشراقها، يمكننا أيضا اللجوء إلى العلاجات المنزلية، باستخدام اللبن البودرة، وهو أحد المكونات الأساسية المتوفرة بسهولة في منازلنا، وذلك في حالة وجود طفح جلدي أو إذا فقدت بشرتك كل بريقها وتألقها الطبيعي، فإن اللبن البودرة سيكون خيارا مثاليا لكِ.



وباستخدام اللبن البودرة مع مكونات طبيعية أخرى، يمكن علاج الكثير من مشاكل البشرة. وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" طرق عمل ماسك اللبن البودرة للبشرة الدهنية.





ماسك اللبن البودرة والدقيق وعصير البرتقال

ماسك اللبن البودرة والدقيق وعصير البرتقال



يعد التقشير جزءا مهما من روتين العناية بالبشرة، ويعمل الماسك المكون من اللبن البودرة والدقيق وعصير البرتقال كمقشر طبيعي لبشرتك ويعيد النعومة والنضارة لها.



ولتحضير هذا الماسك؛ تحتاجين إلى ملعقة صغيرة من كل مكون، مثل مسحوق الحليب ودقيق الحمص وعصير البرتقال، وبعد أن يصبح المزيج جاهزا، يجب وضعه على منطقة الوجه والرقبة، واتركيه حتى يجف، وبعد مرور 15 دقيقة، اغسليه بالماء البارد.

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ماسك اللبن البودرة والزبادي والليمون

ماسك اللبن البودرة والزبادي والليمون



يساعد مزيج الحليب المجفف واللبن والليمون على إزالة البقع الداكنة والتصبغ على البشرة واستعادة التوهج الطبيعي ونضارة البشرة.



ولتحضير هذا الماسك؛ تحتاجين إلى ملعقتين صغيرتين من الزبادي، وملعقة صغيرة من اللبن البودرة ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وبعد مزجهم جيدا، ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه برفق بالماء.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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