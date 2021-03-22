فساتين سهرة باللون الأسود لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 مارس 2021 04:40 مساءً - للون الأسود مجموعة من المميّزات في فساتين السهرة، فموضته لا تنتهي بمرور السنين، ويساعد على إضافة لمسة أنيقة وجذابة للمرأة، كما أنه يخفي عيوب الجسم، ولذلك تفضل كثير من النساء ارتداء فساتين سوداء في المناسبات والسهرات.



أناقة وجاذبية

فندي Fendi



من المعروف أن اللون الأسود سيّد الألوان الخاصة بإطلالات النجمات في حفلاتهن، علماً أنه اللون الأساسي في خزانة ملابس أي فتاة؛ لأنه يتصدّر قائمة الألوان الأنيقة.

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غريمالدي Grimald



يعتبر اللون الأسود من أكثر الألوان المفضّلة لدى النساء في المناسبات والسهرات لصيف 2021؛ وذلك لأنه يتمتّع بأناقة وجاذبية لا تضاهى، ولا تنتهي موضته بمرور السنين، كما أنه يساعد على إخفاء عيوب الجسم والمناطق الممتلئة به، ومع ظهور العديد من ألوان فساتين السهرة الرائجة، يبقى اللون الأسود هو لون الأناقة الأول الذي لا تتخلى عنه النساء، ولذلك ظهرت العديد من النجمات مؤخراً بفساتين سهرة سوداء تجمع بين الفخامة والرقي.

غريمالدي Grimaldi



يبرع المصممون كل موسم في ابتكار أشكال وقصّات منوّعة من الفستان الأسود، ويبقى للموديل القصير سحره الخاص؛ كونه يناسب كل المناسبات حتى الكبيرة منها، شرط تنسيقه بطريقة فخمة تتماشى مع المكان الذي تتوجّه إليه السيدة.

في أحدث المجموعات الراقية، برزت العديد من الصيحات المميّزة لفساتين السهرة باللون الأسود، مثل فساتين الكشكش والفساتين بالتنورة الإضافية، وبالإمكان ارتداء قفازات طويلة باللون الأسود مع الفساتين، كما برزت صيحة الكشكش والأقمشة الشفافة للفساتين، وتميزت بالتنانير المنفوشة، سواء الفساتين القصيرة أو الطويلة.

إيلي صعب Elie Saab



تنوعت تصاميم فساتين السهرة باللون الأسود لصيف 2021 لترضي مختلف أذواق النساء، فلاحظنا تصاميم فخمة ومرصّعة بتطريزات برّاقة، فضلاً عن الفساتين القصيرة التي تتمتّع بجاذبية وأنوثة خاصة، بالإضافة إلى أرقى الأقمشة الشفافة للفساتين، وقدّمت العديد من الصيحات الرائجة؛ مثل الفساتين الأوف شولدر والفساتين المزيّنة بشراشيب، وتلك المزيّنة بفيونكة كبيرة من الخلف.

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اكاديميا فروزن Accademia Frosin

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لا تخلو منها أي خزانة

شوشنغ Chocheng



قد تستغني النساء عن جميع الألوان، ولكن يبقى الفستان الأسود المفضل لديها والقطعة التي لا تخلو منها أي خزانة، فقد حافظت الفساتين بقصّة ذيل السمكة على مكانها في عالم الموضة والأزياء، وتفنّن المصممون في تقديم موديلات تجمّل القامة وتطيلها، لذا باتت من الصيحات التي لا بدّ أن تكون على أول قائمة مشتريات قصيرات القامة، بالإضافة إلى الفستان منسدل الأكمام المزدان بالقصاصات عند الأكتاف والحواف والفستان المزدان بالريش.

اكاديميا فروزن Accademia Frosin



تبحث كل سيدة عن إطلالات مبهرة وأنيقة لتظهر بها في المناسبات الخاصة، لا تتردّدي في الحصول على إطلالة تحاكي الملكات واعتمدي الفستان الأسود الأنيق الذي يمنحكِ إطلالة جذابة وراقية، فهو يضمن لكِ في كل الأحوال إطلالة فخمة ومميزة، وهو الخيار الأسلم إن لم يتَح لك الوقت الكافي للاختيار بين الفساتين قبل المناسبات المهمة، وبالرغم من لونه القاتم، هناك الكثير من موديلات وتصاميم فساتين مبتكرة تستغلّ هذا اللون في إظهار حرفية الخطوط والتطاريز واستخدام الخامات المختلفة؛ مثل فساتين الدانتيل، الحرير، الشيفون، وخامات أخرى عديدة أنثوية وناعمة.

اكاديميا فروزن Accademia Frosin

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