عبايات استقبال موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 مارس 2021 04:40 مساءً - مع كثرة العزومات والمناسبات التي يجتمع فيها الأقارب، نرصد لكُنَّ اليوم أفكاراً لعبايات استقبال أنيقة ومميزة مناسبة للأجواء السعيدة والمناسبات المختلفة في عام 2021، فاعتمدن أبرز التصاميم المناسبة لمظهركن اليومي.



مشاعل محمد بعبايات مزينة باللمعة

مشاعل محمد



اعتمدت مدونة الموضة والجمال العمانية، مشاعل محمد، على تنسيق العبايات المزينة باللمعة للوك مميز، لذا تأنقت بعباية بيضاء مزينة من المنتصف بقصاصات فضية لامعة مع حذاء بكعب شفاف، وظهرت في الإطلالة الثانية بعباية باللون البيج مزينة بخطوط مموجة ذهبية في الأطراف ومن المنتصف مع حزام محدِّد للخصر، وأكملت اللوك بحجاب باللون البيج، وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ عباية بدرجة داكنة من اللون الأزرق مطرزة بخطوط نحيلة فضية في المنتصف مع أكمام مزينة من الأطراف بفصوص لامعة وخطوط ناعمة.

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عباية دانتيل من عفراء محمد

عفراء محمد



تزينت البلوغر الإماراتية، عفراء محمد، بعباية سوداء مزينة بالدانتيل الأسود في الأطراف بأسلوب الزهور الراقية، وأكملت اللوك بحقيبة وحذاء من الجلد البني لمظهر لافت وأنيق.



سميرة الحراصية بعبايات مطرزة

سميرة الحراصية



فضلت الإعلامية العمانية، سميرة الحراصية، على ارتداء العبايات المطرزة والمناسبة للاستقبال، لذا أطلت بعباية بيضاء مزينة بنقوش الزهور، وطُرزت من أطراف الأكمام ومن المنتصف باللون الذهبي المنقوش بالأخضر بأسلوب مميز، وزينت اللوك بحجاب باللون البيج، وفي الإطلالة الثانية اختارت عباية بدرجة الأزرق النيلي مطرزة باللون الأبيض في المنتصف وأطراف الأكمام لخيار أنيق وناعم، وأكملت الإطلالة بحجاب أبيض مطرز بزهور زرقاء.

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قفاطين استقبال من مريم باكوش

مريم باكوش



من وحي الممثلة المغربية، مريم باكوش، نرصد لك عدة أفكار لقفاطين استقبال مميزة؛ حيث نسقت قفطاناً بنفسجياً مصمماً بأكمام شفافة، وطُرِّزَ بالزهور اللامعة في الجزء العلوي من التصميم لخيار أنيق ومفعم بالأنوثة، وتزينت في الإطلالة الثانية بقفطان من المخمل الأخضر المزين بذيل قصير والمطرَّز بالذهبي في الجزء العلوي، مع أكمام بقصة الكاب، وفي الإطلالة الثالثة تألقت بقفطان من المخمل الأخضر مصمم بأكمام منفوخة ومطرز بالنقوش الذهبية في الجزء العلوي والأطراف السفلية لخيار جذاب.

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