كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 مارس 2021 04:40 مساءً -

تفضل الكثير من السيدات اعتماد الأقراط المتدلية المرصعة بالأحجار الكريمة في مختلف إطلالتهن؛ إذ تمنحهن قدراً من الأناقة والفخامة، وتضفي عليهن جاذبية وأنوثة.

في هذا الألبوم؛ جمعت لك «الخليج 365. نت» أجمل تصاميم أقراط متدلية مرصعة بالأحجار الكريمة الملونة موضة صيف 2021، التي تعد من مجموعات المجوهرات الراقية، لتستوحي ما يناسبك من بينها.

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أقراط متدلية مرصعة بالأحجار الكريمة الملونة أرقى مجوهرات صيف 2021

أقراط متدلية من ديور Dior

أقراط متدلية من ديور Dior



إذا كنت تبحثين عن تصميم جذاب ومميز بين موديلات الأقراط المتدلية المرصعة بالأحجار الكريمة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم، لقرط أنيق من ماركة ديور Dior ، مصمم من الذهب الأصفر (عيار 18 قيراطاً)، والألماس وحجر اللازورد.

وأهم ما يميز تصميم هذا القرط أنه يأتي على شكل وردة بتصميم نجمة بثمانية رؤوس، وتحاط بإطار محكم من حبيبات صغيرة مستديرة.

أقراط متدلية من بوشرون Boucheron

أقراط متدلية من بوشرون Boucheron





إذا كنت تبحثين عن هدية راقية لعيد الأم، وتحتارين بين موديلات الأقراط المتدلية، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم، لقرط متدلٍ من بوشرون Boucheron ، مصمم من الذهب الأصفر (عيار 18 قيراطاً)، وحجر اللازورد الأزرق الداكن والألماس، بتصميم الزخارف بشكل غير متماثل.

أقراط متدلية من تيفاني أند كو Tiffany & Co

أقراط متدلية من تيفاني أند كو Tiffany & Co





لتصميم أنثوي ناعم لقرط متدلٍ ومرصع بالأحجار الكريمة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم، لقرط من تيفاني أند كو Tiffany & Co من مجموعة Paloma's Studio، مصمم من الذهب الأصفر (عيار 18 قيراطاً)، وتتدلى منه أحجار كريمة ملونة على شكل قطرات سداسية، منها التوباز الأزرق، وحجر الروبيليت، والتورمالين الأخضر.

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أقراط متدلية من هاري وينستون Harry Winston

أقراط متدلية من هاري وينستون Harry Winston





إذا كنت تبحثين عن تصميم أنيق بين موديلات الأقراط المتدلية المرصعة بالأحجار الكريمة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم، لقرط متدلٍ من هاري وينستون Harry Winston ، مرصع بالياقوت الأزرق، وحجر الأكوامارين، والألماس.

وأهم ما يميز تصميم هذا القرط أنه يحتوي على ماسة مستديرة لامعة على شكل كمثرى، ومرصعة بالبلاتين، مما يمنح صاحبته إطلالة أنثوية فخمة وجذابة.

أقراط متدلية من كارتييه Cartier

أقراط متدلية من كارتييه Cartier

إذا كنت تبحثين عن تصميم أكثر جرأة وحيوية، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من كارتييه Cartier ، الذي جاء ضمن مجموعة «كاكتوس دو كارتييه».

وأهم ما يميز هذا التصميم أنه مصنع من الذهب الأصفر (عيار 18 قيراطا)، والزمرد وحجر الكارنيليان، وكل قرط مرصع بـ11 ماسة بقطع «بريانت» الحديث البراق.

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