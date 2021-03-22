مع اقتراب شهر رمضان.. إليك أسعار الياميش والمكسرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يحرص الكثيرون مع اقتراب شهر رمضان المبارك على معرفة أسعار ياميش شهر رمضان مثل التمر والمكسرات والبلح، حيث يعتبرونها من المواد الغذائية الأساسية على الموائد خلال الشهر الكريم.

وبهذه المناسبة يستعرض "الخليج 365" أسعار ياميش رمضان 2021 في الأسواق والمحال والمجمعات الاستهلاكية والتي جاءت كالتالي:

أسعار بلح رمضان

تباينت أسعار البلح في الأسواق حسب الأنواع، وسجلت أسعاره وفقًا لأسعار سوق العبور كالتالي:

البلح الإبريمي سعره يتراوح ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.

البلح الشامي ما بين 5.5و8.5 جنيها للكيلو.

البلح الأبيض الغزال يتراوح سعره ما بين 6 إلى 16 جنيهًا للكيلو.

بلح مركابي سجل سعره ما بين 5 و11 جنيهًا للكيلو.

بلح العينات سجل سعره ما بين 7 و15 جنيهًا للكيلو.

بلح البان تراوح سعره ما بين 7 و15 جنيهًا للكيلو.

أما بلح وردة فسجل ما بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 8 و18 جنيهًا للكيلو.

أسعار ياميش رمضان

-التين المجفف

وصل سعر لفة التين التركي المُجفف وزن 800 جرام سعر 100 جنيه.

-الزبيب

بلغ سعر الكيلو جرام من الزبيب نحو 80 جنيها.

-القراصيا

اختلف سعر القراصيا حيث كان سعر المخلية منها بدون نواه وزن 400 جرام 56 جنيه، بينما سعر قراصيا بالنواة مُجففة وزن 225 جرام السعر 17 جنيه.

-المشمشية

تراوح سعر واحدة المشمشية المجففة ما بين 25 إلى 55 جنيه.

-قمر الدين

وصل سعر لفة قمر الدين المصري نحو 15 جنيها، بينما وصل سعر المستورد إلى نحو 45 جنيهًا.

-جوز هند

وصل سعر جوز الهند وزن 100 جرام 13 جنيه، بينما وصل سعر الناعم منه وزن 250 جرام إلى 15 جنيه.

أسعار المكسرات

-اللوز

بلغ سعر اللوز المملح والمحمص وزن 400 جرام نحو 135 جنيه.

-الكاجو

سجل وزن 175 جرام من الكاجو المملح والمحمص سعر 60 جنيه.

-البندق

سجل وزن 175 جرام من البندق المملح والمحمص سعر 55 جنيه.

-الفستق

سجل وزن 400 جرام من الفستق سعر 175 جنيه.

-عين الجمل

سجل وزن 400 جرام من عين الجمل الني سعر 110 جنيه.

-اللوز

سجل وزن 400 جرام من اللوز سعر 105 جنيه.