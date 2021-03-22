بعد الكشف عن إصابات بين القطط والكلاب.. هل الحيوانات الأليفة تلعب دورًا في تفشي الفيروس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تم التعرف على سلالة كورونا والمعروفة باسم متغير كينت - في القطط والكلاب في مستشفى بيطري في جنوب شرق إنجلترا، الأمر الذي يعني أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تلعب دورًا أكبر في تفشي فيروس كورونا مما كان يعتقد في الأصل، وفقًا لما ذكر موقع express.

اعتمد عالم الفيروسات الدكتور إريك ليروي - المتخصص في الأمراض الحيوانية المنشأ، بحثه على الحيوانات التي تم إدخالها إلى مركز رالف للإحالة البيطرية في باكينجهام، فبين ديسمبر 2020 وفبراير 2021 ، كانت هناك زيادة حادة في عدد القطط والكلاب في الرعاية البيطرية لالتهاب عضلة القلب.

في الوقت نفسه، بدا أن هذه الزيادة في عدد الحالات تحاكي المنحنى والجداول الزمنية لمتغير B117 في المملكة المتحدة، ولم يكن لدى الحيوانات الأليفة المصابة بالتهاب عضلة القلب أي تاريخ سابق للإصابة بأمراض القلب، وكانت تظهر عليها الأعراض التالية:

-إعياء

-قلة الشهية

-ضيق في التنفس

-إغماء

حققت جميع الحيوانات المصابة "تحسينات ملحوظة" مع الراحة والعلاج بالأكسجين والأدوية عن طريق الفم، والجدير بالذكر أن أصحاب الحيوانات الأليفة المعنيين الذين أخذوا رفقائهم إلى الطبيب البيطري قد أصيبوا بأعراض تنفسية لكورونا وأثبتت إصابتهم بالفيروس قبل ستة أسابيع.

كانت هذه "المصادفة" و "التطور المتزامن المثير للاهتمام لالتهاب عضلة القلب في هذه الحيوانات الأليفة وتفشي فيروس متغير كورونا في المملكة المتحدة، أن قرر فريق البحث إجراء مزيد من التحقيق.

تم أخذ عينات المصل ومسحات الأنف ومسحات المستقيم من ستة قطط وكلب واحد في الفترة من 22 يناير إلى 10 فبراير، وخلال نفس الفترة، تم جمع عينات دم من قطتين وكلبين خلال فترة التعافي من التهاب عضلة القلب، تراوحت أعمار جميع الحيوانات المشاركة في البحث من عام إلى 12 عامًا.

تم اختبار ستة من أصل 11 حيوانًا أليفًا تم إدخاله إلى مركز رالف للإحالة البيطرية إيجابية لفيروس كورونا.

وقال الباحثون: "على حد علمنا، هذا هو أول تقرير عن إصابة كل من القطط والكلاب من قبل البديل البريطاني B117 من SARS-CoV-2 فيروس كورونا"

قالت الجمعية البيطرية البريطانية إن هناك أدلة محدودة على أن بعض الحيوانات، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، يمكن أن تصاب بفيروس كورونا".

الدليل الحالي، يوضح أن فيروس كورونا، قد ينتقل من الإنسان المصاب إلى بعض الحيوانات الأليفة مثل القطط والقوارض بعد الاتصال الوثيق، وأن الفيروس لا يمر بسهولة بين القطط أو معظم الحيوانات الأليفة الأخرى، لكن لا يمكن استبعاد ذلك.