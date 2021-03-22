حسام حبيب يتغزل في شيرين في عيد الأم بعد شائعات الانفصال: أحلى وأطيب واحدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على طريقته الخاصة، احتفل الفنان والمطرب حسام حبيب، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعيد الأم، ذلك اليوم الذي خصص للعرفان والتقدير بالأم والسيدة التي تكافح من أجل تربية أبنائها وتقويمهم على السلوك السليم، حتى ينشئن أصحاب شأن داخل المجتمع.

ووجَّه الفنان رسالة للفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب، قال خلالها، «كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي يا أحلى وأطيب أم وكل سنة وأمي وحبيبتي الغالية طيبة يا رب ويخليكي ليا يا أمي، وكل سنة وكل أم مصرية بخير وبصحة وسعادة».

لقيت الصور التي شاركها الفنان استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات والتي كان من أبرزها، «كل سنة ونجمة مصر طيبة، ربنا يخليكوا لبعض ويبعد عنكوا الشائعات، شيرين تستحق كل الخير، ربنا يخليهالك يا رب، عقبال ما تشيلوا ولادكوا، مش هتعملوا دويتو قريب، شيرين هترجع تظهر تاني امتى، انتوا كابل حلو أوي».

وكانت العديد من الشائعات طالت الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، التي تفيد بتوتر علاقتهما الزوجية وانفصالهما عن بعضهما البعض وهو الأمر الذي نفاه الثنائي، وجعل الفنانة تعكف عن استخدام السوشيال ميديا وتعتزلها كونها تريد العيش في ظل ظروف حياتية هادئة مستقرة بعيدا عن الشائعات.

وتحتفل مصر بعيد الأم في 21 مارس من كل عام، حيث يعد الاحتفال بعيد الأم في مصر هو أحد 3 أحداث مشهودة للمرأة يحفل بها شهر مارس من كل عام، تبدأ باليوم العالمى للمرأة 8 مارس، ويوم المرأة المصرية 16 مارس وتنتهي بعيد الأم 21 مارس.

وكانت طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب أغنية «هي الدنيا» بمناسبة عيد الأم، لعام 2021.