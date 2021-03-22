ابنة علي ربيع توجه رسالة لوالدتها في عيد الأم: شكرا.. ومتابعون: دمعنا يا ندى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، بعيد الأم مع طفلتها مليكة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة مقطعي فيديو قصيرين لا يتعدى مدتيهما دقائق.

ووجهت الطفلة مليكة رسالة لوالدتها وهي تقبل يدها، قائلةً، «شكرًا يا أمي..كل سنة وانتي طيبة يا مامتي».

لترد عليها الأم وهي تحتضنها قائلةً، «وانتي طيبة يا روح مامتك».

ووجهت زوجة الفنان السابقة، رسالة خلال حسابها على موقع «إنستجرام»، قالت خلالها: «اللهم لك الحمد والشكر، على أكبر وأعظم النعم، أنا بقيت ست الحبايب، ربنا يخليكي ليا يا كل دنيتي».

لقيت المقاطع المصورة التي شاركتها طليقة الفنان وأم ابنته الوحيدة مليكة، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلافا من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها،«انتي أم عظيمة يا ندى ،خلتيني أدمع يا ندى، كل سنة وانتي أجمل أم أنا شوفتها في حياتي ربنا يخليهالك وتفضل ديما سند ليكي ومتتحرموش من بعض ابدا، انتوا حلوين اوي، بنتي بتابعك يا ندى وبتقلد حركات مليكة وبتعمل زيها، انتي مثال للأم الصبورة والمكافحة ربنا يراضيكي ويعوضك».

وكانت تحدثت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، عبر برنامج قعدة ستات، عن زواجها ومن ثم انفصالها عن ربيع، كما شاركت مقتطفات من حديثها مع البرنامج عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتحدثت عن كواليس الانفصال وكيفية تخطيه، بقولها «أهلي ورايا وأنا اتربيت ديما أني لازم أواجه، طالما معايا حق، أخاف ليه وبعدين معايا بنتي، أنا زي أي واحدة ست بيحصلها مشاكل في حياتها وبتبقى زعلانة، وبنتي بتحس بيا، ببقى قاعدة الاقيها بتحضني وتطبطب عليا وتقولي بحبك، بنتي بتقويني في أي حاجة، وعندي يقين إن الأطفال رزق ونعمة من ربنا، ولو كل التعب هدفه تكون هي في حضني هكمل علشانها، وهحارب تاني علشان أستحق وجودها».

وعن إمكانية رجوعها لطليقها السابق، علي ربيع، قالت ندى، «دي حاجة شخصية، وهسيبها لمليكة هي تقرر».