معلومات عن الطفلة حنين حسام إحدى ضحايا مودة الأدهم: «شهرتها ساندي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الإتجار بالبشر» التهمة التي خضعت لها مودة الأدهم فتاة التيك توك، للمحاكمة بالأمس، إذ بدأت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلساتها في هذه القضية، بعدما بينت تحقيقات النيابة العامة أن «فتاة التيك توك» استغلت أطفالا أقل من 18 عامًا في صناعة الفيديوهات الخاصة بها وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الأطفال التي استغلتهم «مودة»، طفلة تدعى حنين حسام، والتي يتشابه اسمها مع فتاة التيك توك حنين حسام، التي تحاكم هي الأخرى بالتهمة ذاتها.

وكانت مودة الأدهم استغلت الطفلة حنين حسام، في تصوير مقاطع فيديو معها وبثتها عبر حساباتها على منصات مختلفة، بقصد التربح من ورائها وجذب الفئة العمرية لمشاهدتها.

ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الطفلة حنين حسام، حسب اعترافاتها في النيابة العامة.

من هي الطفلة حنين حسام؟

- اسمها حنين حسام، وشهرتها «ساندي».

- عمرها 13 سنة.

- صورت مقاطع فيديو برفقة المتهمة مودة الأدهم، في منزلها، تفاخرت من خلالها عن «ارتباطها» رغم طفولتها.

- نشرت المتهمة مودة الأدهم مقاطع فيديو لها برفقة الطفلة «حنين» في وصلة رقص، ونشرتها عبر حساباتها على «إنستجرام» و«تيك توك» و«يوتيوب» في مقابل الحصول على مبالغ مالية.

- اعترف والد الطفلة أنه كان يعلم بما فعلته مودة الأدهم مع ابنته وتصويرها في مقاطع فيديو للحصول على أموال، وذلك لرغبتها في استقطاب تلك الفئة العمرية لمتابعتها على حساباتها وزيادة عدد مشاهديها مستغلة ضعفهم، وعدم إدراكهم لصغر سنهم.

قرار النيابة العامة

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، عن طريق استغلال أطفال لم يبلغوا الـ 18 من أعمارهم فى صناعة فيديوهات ونشرها على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة أعداد المتابعين والحصول على مكاسب مادية.