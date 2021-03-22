حب بدأ على المسرح وانتهى في المحاكم.. قصة 5 أعوام بين حسين فهمي ولقاء سويدان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فارق عمري كبير وصل حد الـ20 عامًا، بين الفنان حسين فهمي والفنانة لقاء سويدان، ولكنه لم يمنع تسلل الحب إلى قلبيهما، إذ أغرما ببعضهم البعض، فهو كان وما زال حلم وفتى أحلام الكثير من الفتيات.

كان المسرح شاهدًا على قصة حب الثنائي لقاء سويدان وحسين فهمي، فكان اللقاء الأول في مسرحية«أهلا يا بكوات»، وتجدد ثانيًا في مسرحية «زكي في الوزارة».

ويتزامن اليوم 22 مارس، يوم ميلاد فتى الشاشة حسين فهمي، ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية قصة زواجه وانفصاله عن الفنانة لقاء سويدان، خلال السطور التالية، رغم الفارق العمري الذي وصل لـ20 عامًا.

لم تستطع لقاء سويدان رفض سحر حسين فهمي، الذي تسلل إلى قلبها، قررت أن تبقي العقل على جانبا وتفكر في مشاعرها وأحاسيسها.

حفل زفاف لقاء سويدان وحسين فهمي.. على متن باخرة

كانت مسرحية «زكي في الوزارة»، شاهدة على قصة الحب، هي وجميع فريق العمل أيضًا، ما جعلهما يقرران إعلان حبهما والاعتراف به ومن ثم الزواج عام 2007، وأقاما حفل الزفاف على متن باخرة يمتلكها الفنان، بحضور شقيقه مصطفى فهمي.

انفصال بعد 5 أعوام.. الحب خلص والمشاكل بدأت

رغم الحب الذي جمع بين الثنائي حسين فهمي ولقاء سويدان، والذي استمر نحو 5 أعوام، إلا أن هذه الزيجة لم تستمر إذ انفصلا في عام 2012، ولكنها لم تمر مرور الكرام، إذ كانت الخلافات محل نزاع داخل محاكم الأسرة، خاصة بعد امتناعه عن دفع نفقتي المتعة والعدة، والتي بلغ قدرها 720 ألف جنيه.

لقاء سويدان تكشف عن مكالمة تلقت بها تهديدات

وقالت سويدان، في تصريحات سابقة آنذاك، «شخص اتصل بيا وقالي لو مرجعتيش عن اللي في دماغك حياتك هتكون الثمن أو خطف بنتك».