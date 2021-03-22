ظهور نادر لشقيق ياسمين صبري معها: «واخدين صورة سيلفي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية أستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة تجمعها بشقيقها، في ظهور نادر له، خلال تواجدهما خارج القاهرة.

ياسمين صبري بصحبة شقيقها

ونشرت ياسمين صبري «صورة سيلفي» أطلت خلالها بملابس سوداء غير منقوشة مع مكياج بسيط وشعر منسدل، خلال جلوسها بجوار شقيقها الذى ارتدى بلوفر أبيض مع بنطلون بني منقوش.

وسرعان ما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة، وسط تفاعل كبير بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات من بينها: «فيكم شبه من بعض»، و«ياسمين صبري ملكة جمال بالأسود».

تفاصيل عقد ياسمين صبري

يشار إلى أنه خلال الشهر الجاري، ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بملابس سوداء مع عقد ذهبي مرصع بالمجوهرات مصنوع على هيئة تمساحين متقابلين، أثناء لقائها ببرنامج «إي تي بالعربي»، المذاع على قنوات «أم بي سي».

أصبحت الفنانة المصرية ثالث سيدة في العالم ترتدي ذلك العقد الذي يتخطى الـ120 قيراط، من توقيع دار المجوهرات العالمية «كارتييه»، وفي 2006، تجملت مونيكا بيلوتشي بالعقد التاريخي الذي نسقته مع قميص أبيض خلال ظهورها على السجادة الحمراء، في مهرجان كان الدولي المنعقد في فرنسا.

يتميز العقد بقصة تاريخية بدأت عام 1975، عندما رغبت الممثلة المكسيكية ماريا فيليكس في صناعة عقد يشبه التمساحين الأليفين اللذين تربيهما، ما دفعها لإحضارهما إلى دار كارتييه للتأكد من صناعة عقد يطابق تفاصيل التمساحين، كما أنها اقترحت عليهم العيش هناك لفترة من الوقت، ليتسنى لهما فرصة صناعته بدقة، بشرط عدم ارتداء أحد له غيرها، إلا أنها باعته مع معظم مجوهراتها قبل وفاتها مباشرة إلى دار المجوهرات التي صنعته لها.

صُنع العقد من 1023 ماسة صفراء، و1060 زمرد، واثنين من الياقوت الكابوشوني، ليصل إجمالي عدد المجوهرات به إلى 2085 قطعة، وفقًا لموقع «نيوز آرانت» والموقع الرسمي لكارتييه.

ومن جانبها، قالت ياسمين صبري خلال لقائها، إن العقد مصنوع من المجوهرات باللونين الأخضر والأصفر، ويصل وزنه إلى 120 قيراطا: «رغم إن وزنه تقيل بس هو مريح ويستحق»، موضحة أنه صنع عام 1975.