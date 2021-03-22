التهاب الجيوب الأنفية.. اعرف الأعراض وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع قرب بداية فصل الصيف، يعاني الكثير من التهابات الجيوب الأنفية من الأمراض المزمنة، وبدأ الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، معبرين عن استيائهم من ذلك المرض، متحدثين عن مواقفهم معه وبخاصة بالتزامن مع فيروس كورونا المستجد.

وإليك أعراض وطرق علاج الجيوب الأنفية، وفق موقع «مايو كلينيك»، خلال السطور التالية.

التهابات الجيوب الأنفية

يعتبر التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض المزمنة المنتشرة الذي يصاحب نزلات البرد غالبا، حيث يتراكم المخاط ما يؤدي لصعوبة في التنفس.

أعراض الجيوب الأنفية

نزول إفرازات سميكة وشفافة من الأنف.

حدوث احتقان أو انسداد بالأنف مما يسبب صعوبة التنفس عبر الأنف.

حدوث تورم في المنطقة المحيطة بالعين أو الأنف وشعور بالألم فيها.

حدوث سعال في حالات الأطفال وضعف الشم والتذوق لدى الكبار.

حدوث ألم في الأسنان أو الفك العلوي.

الشعور بألم في الأذن.

ازدياد السعال أثناء فترات الليل.

حدوث التهاب بالحلق.

رائحة كريهة بالفم.

أحيانا يصاحبها غثيان.

طرق علاج التهابات الجيوب الأنفية

هناك العديد من الوسائل المعالجة للجيوب الأنفية، وأهمها:

المضادات الحيوية

هي علاجات قياسية للالتهابات الجيوب الأنفية الجرثومية، تؤخذ المضادات الحيوية عادة من 3 إلى 28 يومًا، تبعًا لنوع كل منها، ونظرًا لأن الجيوب الأنفية عميقة الجذور في العظام، والإمداد بالدم محدود، فقد يتم وصف علاجات أطول للأشخاص الذين يعانون من حالات طويلة الأمد.

أضرار الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

ويتسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها في حدوث زيادة كبيرة في مقاومة المضادات الحيوية، لذا، يجب على المرضى الذين يعانون من أعراض الجيوب الأنفية التفكير في تناول المضادات الحيوية فقط إذا استمرت الأعراض إلى ما بعد 7-10 أيام.

بخاخات احتقان الأنف

يمكن أن تكون مزيلات الاحتقان الأنفية الموضعية مفيدة في حالة استخدامها لمدة لا تزيد عن ثلاثة إلى أربعة أيام، حيث تعمل تلك الأدوية على تقليص الممرات الأنفية المتضخمة، ما يسهل تدفق التصريف من الجيوب الأنفية.

ويمكن أن يسبب الإفراط في استخدام مزيلات الاحتقان الأنفية الموضعية إلى حالة تابعة تنتفخ فيها ممرات الأنف، وتسمى ظاهرة الارتداد».

الجراحة

إذا فشلت العلاجات الدوائية، فقد يوصى بإجراء الجراحة كإجراء أخير، وعادة ما يتم تنفيذها من قبل أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، فالعيوب التشريحية هي الهدف الأكثر شيوعا للجراحة.