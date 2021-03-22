أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها: طلعت من المستشفى أحتفل معها (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة أصالة مع والدتها بمناسبة عيد ميلادها، وسط أسرتها، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة لهما.

ونشرت أصالة صورتها برفقة أسرتها، بعدما خروجها من المستشفى بسبب أزمة صحية بسيطة، معلقة على الصورة: «كل سنة ومامتي الحبيبة الغالية الحنونة بألف خير وصحة وعافية والله يحفظها فوق رأسنا أغلى الغوالي.. وتفسيراً لفستاني اللي لابسته من مبارح بسبب وجودي بالمستشفى بسبب وجع دمه تقيل برأسي وطلعت اليوم لأحتفل بأمي وصرت كتير أحسن ووقف يوجعني رأسي وبكره بوعدكم غير الفستان.. وبرجعله بعد بكره».

وتفاعل معها متابعوها بالتعليقات على الصورة التي جاءت: «صولا أنتي طالعة حلوة جدًا.. كل سنة وهي بخير.. كان مالك يا أصالة.. سلامتك حبيبتي».

أصالة تغني مع حسن شاكوش

ومن آخر ظهور للفنانة أصالة جاء مع مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، حين شارك متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو له وهو يغني برفقة المطربة السورية.

وشاركت أصالة الغناء مع حسن شاكوش على أنغام أغنيته الشهيرة «بنت الجيران»، معلقًا على الفيديو: «اتشرفت إني غنيت مع نجمة كبيرة بحجم أصالة.. سكر محلي».

وتفاعل معه المتابعون في التعليقات على الفيديو: «أحلى أصالة وأحلى شاكوش» «الحلوين» «شاكوش عالمي».

أصالة: بنتي هتتجوز قريب

وكانت الفنانة أصالة، حلت قبل فترة ضيفة في برنامج «سهرانين»، الذي يذاع عبر فضائية «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، وكشفت عن العديد من الجوانب الشخصية والعائلية.

وتحدثت أصالة عن علاقتها بابنتها شام فهي الأقرب إليها في الشخصية من بين أبنائها: «شبهي في شخصيتي في الثقة والإصرار والعزيمة والطاقة وأشياء كتيرة.. حتى لو في الأشياء العكسية بنكمل بعض».

وكشفت عن زواج ابنتها «شام» قريبًا لكنها لم توضح هوية الشاب المرتبطة به: «هتتجوز قريبًا والشاب اللي بتحبه أنا كمان بحبه كتير.. وإن شاء الله يكون مثل ما بتوقع».