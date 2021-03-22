في شهر المرأة.. «روزاليوسف» تعد ملفا عن دور الدولة لتمكينها وإعطاء حقوقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالتزامن مع شهر مارس المعروف بـ«شهر المرأة»، أعدت مجلة روز اليوسف برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ملفًا خاصًا عن المرأة والجهود التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي إيمانًا بقدراتها وتمكينها في الحياة بمختلف المجالات.

وجاء الملف شاملًا عناوين لموضوعات متعددة منها تحقيق عن ضرورة تغيير الثقافة الذكورية السائدة ومواجهة السلبيات لإعطاء المرأة حقها في القيادة السياسية والمجتمعية، وهو ما اتضح في غلاف الملف الخاص الذي جاء بعنوان «احترام المرأة وتمكينها.. إرادة سياسية تدعمها دولة القانون.. ولكن كيف تصبح ثقافة مجتمع؟».

وتعددت موضوعات الملف لأكثر من موضوع منها جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في عمل بناء دولة حديثة وأسهها المرأة المصرية التي أصبحت تشهد عصرًا ذهبيًا، وأيضًا نشاط قرينته السيدة انتصار السيسي، ورسائلها الواضحة بدعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخصص لذلك موضوعًا كاملًا بعنوان: «السيدة انتصار السيسي.. المرأة هي منبع القوة والتضحية ودائمًا أيقونة النجاح».

وانتقل بعد ذلك الملف في التحقيق المجتمعي عن حتمية تغيير الثقافة الذكورية السائدة، وعن دور العادات والموروث الديني، وأيضًا تحقيق آخر عن المطالب حول «إخصاء المتحرش».

واختارت مجلة «روزاليوسف» الحاجة زينب الملقبة بـ«أم المتبرعين»، كأم مثالية لهذا العام وبصفتها نموذج للعطاء، وذلك تكريمًا لها بعد رحيلها الذي جاء قبل قرابة أسابيع قليلة.

وأيضًا خصصت «روزاليوسف» عدد من المقالات المتعددة لكتاب المجلة، التي تنوعت أيضًا ما بين حادث طبيبة السلام، لبعض الكتاب منهم ناهد عزت وأسامة سلامة.