كاتبة: سعيدة بعودة المدارس.. كان هيجرالي حاجة بسبب تعليم الأون لاين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت سارة الذهبي، كاتبة ومقدمة فيديوهات على السوشيال ميديا، إنها سعيدة بعودة الدراسة في المدراس، وأنها قررت أن تدشن قناة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» من أجل عرض مشكلات الأمهات بسبب التعليم في البيت عن طريق الإنترنت.

البداية كانت بفيديو كتالوج الراجل المصري.. ولاقى رواجا واسعا

وأضافت «الذهبي» خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on » اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها بدأت بفيديو بعنوان «كتالوج الراجل المصري»، والذى لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تتحدث فيه عن طبيعة الزوج المصري، وهو الأمر الذي أكسبها شهرة واسعة، مشيرة إلى أنها منذ هذا الوقت بدأت في تحميل فيديوهات تتحدث عن أمور تقوم بها السيدات أيضا وفي بداية الأمر شعرت بعض السيدات بالغضب لكن الأمر تطور.

الذهبي تحكي عن معاناة أولياء الأمور مع أولادهم بسبب التعليم الأونلاين

وتابعت: «عملت 3 كتب، والناس قالتلي جربي تسجلي فيديوهات ونجح الأمر، وكنت بتكلم عن معاناة أولياء الأمور مع أولادهم بسبب التعليم الأونلاين، وأنا بصراحة كنت حاسة إني هيجرالي حاجة مع بنتي اللي سنها 6 سنين وهي بتدرس أونلاين وهي أصلا عقبال ما تقعد قدام الكمبيوتر بتوري الميس اللعب بتاعتها، ولاقيت ناس كتير في الوطن العربي بيتفاعلوا مع الجروبات في الأردن والسعودية».