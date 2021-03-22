6 قواعد يجب اتباعها في العزومات والتجمعات تجنبا لانتشار فيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحديث عن الخوف من الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد مستمر، في ظل تخوف من ارتفاع حالات الإصابة بالتزامن مع احتفالات شهر رمضان المبارك، الذي تنفصلنا عنه أسابيع معدودة، وسط تحذيرات عدة من التجمعات العائلية والعزومات التي يشتهر بها رمضان.

ضوابط عزومات رمضان

وفيما يلي عدة ضوابط يجب الالتزام بها في حالة العزومات العائلية الضرورية، مع التشديد على ضرورة التقليل منها أو منعها، بحسب ما ذكره الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض المناعة، خلال حديثه لـ«هن».

1-الحرص على تواجد عدد محدود من الضيوف، «كفاية أقرب المقربين، أو أقارب الدرجة الأولى بس».

2- ضرورة تهوية المنزل جيدا طوال اليوم، خاصة خلال تواجد الضيوف في المنزل.

3- الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال تناول الطعام: «كل واحد يقعد بعيد عن التاني.

4- الاعتماد على الأطباق الورقية والملاعق والسكاكين البلاستيكية، التي يتم استعمالها لمرة واحدة فقط.

5- التزام جميع الحضور بارتداء الكمامات خلال «العزومة» مع التخلى عنها عند تناول الطعام فقط.

6- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل باستمرار، وتجنب لمس المسطحات.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد

وفيما يلي أعراض فيروس كورونا المستجد، بحسب ماأعلنه الموقع الرسمي الخاص بمنظمة الصحة العالمية who.

- فقدان حاسة الشم.

- ألم الحلق.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- الإسهال.

- الإرهاق.

- الصداع.

- احتقان الأنف.

- التهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه احمرار العين.

- السعال الجاف.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

كيفية انتقال عدوى فيروس كورونا

وشددت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية، من بينها ارتداء الكمامات الطبية وغسل اليدين بالماء والصابون.