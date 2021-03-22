وصفة سريعة لعمل العيش الشامي في المنزل

القاهرة - سمر حسين - العيش الشامي من الأطعمة التي يمكن تناول في مختلف الوجبات، ويتميز بمذاق خاص ولذيذ، ما يدفع ربات البيوت للبحث عن طريقة بإعداده سريعا في المنزل.

وفيما يلي وصفة طريقة سريعة وغير مكلفة لعمل العيش الشامي في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الأيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير العيش الشامي

دقيق

ملح

لبن بودرة

سكر

ماء

خميرة فورية

طريقة التحضير العيش الشامي

1- في الخطوة الأولى لا بد من خلط الدقيق مع الخميرة في وعاء عميق.

2- في الخطوة التالية يتم إضافة اللبن البودرة ورشة من السكر ورشة من الملح على الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب.

3- يجب إضافة الماء مع الاستمرار في التقليب، حتى يتم مزج جميع المكونات والحصول على قوام متجانس.

4- في هذه الخطوة يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة، ثم يتم تغطيتها حتى تتخمر.

5- فرد كرات العجينة بالنشابة جيدا، ثم وضع الخبز في مقلاة على نار عالية حتى تمام النضج.