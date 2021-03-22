لهذا السبب تسوس الأسنان اللبنية يستلزم العلاج الفوري

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين: إن تسوس الأسنان اللبنية يستلزم علاجاً فورياً، وذلك لمنع انتشار التسوس في باقي الأسنان، ومن ثم حماية الأسنان الدائمة من الإصابة بالتسوس فيما بعد.

وأضافت الرابطة أن تحديد الإجراء العلاجي، الذي يتم اتباعه مع الأسنان اللبنية المصابة لدى الطفل، يتوقف على درجة شدة الضرر اللاحق بها نتيجة التسوس، وفق ما ذكرت " صحيفة البيان الإماراتي".

وإذا كانت الأضرار اللاحقة بأسنان الطفل تتراوح من البسيطة إلى المتوسطة، فعادة ما يتم علاجها في هذا الوقت باستخدام الحشوات البلاستيكية، مع العلم بأن تركيب هذه الحشوات يستلزم بعض الوقت.

أما إذا كانت الأضرار اللاحقة بالأسنان كبيرة للغاية، فعادة لا يُمكن إصلاحها إلا عن طريق التيجان المعدنية الجاهزة، التي يتم تركيبها لدى الطفل تحت تخدير موضعي، علما بأن هذه النوعية من التيجان تُستخدم بشكل أساسي لعلاج تسوس الضروس اللبنية.