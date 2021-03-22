حيلة تحمي العطور من التلف

محمد اسماعيل - القاهرة - تتأثّر العطور عادةً بظروف تخزينها، ويُشكّل الأوكسيجين أحد ألد أعدائها كونه يُفقدها رائحتها الذكيّة ويُعرّضها للتلف. فما هي أفضل الأساليب لحمايتها والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة؟

يرافقنا أريج العطر الذي نختاره عدة ساعات خلال اليوم، وتندرج العطور ضمن المكوّنات القويّة والحسّاسة في الوقت نفسه، أما رائحة العطر فتلتصق بنا كونها تشارك في تحديد شخصيتنا وميولنا. إذ يُفضّل البعض الروائح الخشبيّة، كما يفضل البعض الآخر الروائح الزهريّة، أو الحمضيّة، أو المبودرة، أو البحريّة ، أو حتى المختلطة، وفق ما ذكر موقع " العربية".

يتعرّض العطر للتلف كسواه من المواد التجميليّة الأخرى، ولكن بعض العادات تساعد في إطالة عمره والحفاظ على رائحته الذكيّة لفترة طويلة. إن طريقة تخزين العطر واستعماله تؤثّر بشكل مباشر على فعالية رائحته. يُنصح عادةً بإبعاده عن الحركات المفاجئة، فخضّ ورجّ عبوته لا يؤدي أبداً إلى تفعيل رائحته ولكن على العكس يُسرّع في تلفه. فالعطور تتمتع عادةً بارتبطات كيميائيّة دقيقة ممكن أن تفقد فعاليتها عند رجّ عبوة العطر بقوة. وهذا ما يؤدي أيضاً إلى تكوين فقاعات هواء تحتوي أوكسيجين. والمعروف أن هذا الأخير من ألدّ أعداء العطور كونه يتسبب بتغييرات في تركيبتها الكيميائيّة مما يؤدي إلى تأكسدها بسرعة أكبر وتعرّضها للتلف.

تحرص المختبرات التجميليّة على تعبئة العطور في عبوات رذّاذة محكمة الإغلاق بهدف الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، ولكن ذلك لا يمنع تكوّن فقاعات هواء بداخلها عند خضّها.

ما هي أفضل طريقة للحفاظ على العطر:

ترتبط مدة حياة العطر بنسبة الكحول الموجودة فيه، والتي تؤمّن الحفاظ عليه وتحول دون تأكسد مكوّناته. وينصح الخبراء بتجنّب الاحتفاظ بالعطور في الحمام حيث الرطوبة مرتفعة، والتبدلات الحرارية متكرّرة، والإضاءة التي يمكن أن تسرّع في تلفها العطور. وهم يشدّدون على ضرورة حماية العطور من التعرّض للعوامل الخارجيّة، وذلك بوضعها في خزانة مغلقة أو درج في غرفة معتدلة الحرارة مثل غرفة النوم. فمن شأن هذه الخطوات أن تساهم في الحفاظ على العطور لعدة سنوات.

5 نصائح للحفاظ على العطر:

• تجنّب ترك غطاء زجاجة العطر مفتوحاً كون هذا الأخير يتضمّن في مكوّناته كحولاً قابلا للتبخّر عند التعرّض للهواء.

• الاحتفاظ بالقارورات الزجاجيّة للعطور داخل أغلفتها الكرتونيّة، فمن شأن ذلك أن يؤمن لها حماية من النور الذي يسرّع في تلف تركيبة العطر.

• تخزين العطور في الثلاجة خلال فصل الصيف لحمايتها من الحرارة الشديدة الارتفاع، التي يمكن أن تلحق التلف بتركيبة العطر.

• الأخذ بالاعتبار مدة صلاحية العطر، التي تتراوح عادةً بين 3 و5 سنوات، ولكن حفظ العطور في ظروف مناسبة وحمايتها من الحرارة والرطوبة يمكن أن يسمح بأن تحافظ على صلاحيتها لفترة أطول.

• الامتناع عن نقل العطر من قارورة إلى أخرى بهدف حمايته من التعرّض للبكتيريا وتأكسده بفعل التعرّض للهواء.

علامات تدل على تلف العطر:

الرائحة، واللون، ومدة الصلاحية هي العوامل التي تساعد في الدلالة على تلف العطر:

• تحتوي بعض العطور على أنواع من الزيوت النباتية التي تفقد صلاحيتها مع مرور الوقت وتعرضها للتلف، أما العطور الغنيّة بالزيوت الأساسيّة فتدوم عادةً لفترة أطول. عند تلف العطر يفقد رائحته الأصلية أو تشهد هذه الأخيرة تبدلاً لتصبح أقرب إلى رائحة الخلّ.

• إن أيّ تبدّل في لون العطر الأساسي ممكن أن يدلّ أيضاً على انتهاء صلاحيته، كما أن نقص محتوى القارورة دون استعمالها يدل على تبخّر الروائح منها وانتهاء صلاحيتها.

• تترافق العديد من العطور مع مدة صلاحية تكون مدوّنة عادةً على غلافها الكرتونيّ، وتساهم في تحديد مدة حياة العطر وفعاليته.