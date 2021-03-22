فجر كمال: ساعدت ابني في الحصول على 48 ميدالية رياضية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت فجر كمال، والدة شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، حصل على 48 ميدالية وإحدى المكرمات في احتفالية تكريم المرأة المصرية، إن لديها 3 أبناء، منهم شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكان الحالة الوحيدة في العائلة، حيث قامت باصطحابه للكثير من الأطباء لعلاجه وهو صغير، وعندما وصل لسن 7 سنوات برز تفوقه في المجال الرياضي ما دفعها لمتابعته ومساعدته في خوض ذلك المجال: «ربنا حاطط جواه الإيمان والحب للناس كلها».

وأضافت «كمال»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كرمه من قبل، وحينها تحدث عن التنمر وضرورة منع مثل تلك الظاهرة السيئة، لافتا إلى أنه في إحدى المرات عاد بعد انتهاء يومه الدراسي متألما من تنمر سائق الأتوبيس عليه، لتبكي هي على إثر ذلك، «قالي متزعليش يا ماما، ربنا موجود وربنا بيحبني».

وأوضحت أنها كانت تعمل من قبل مدرسة، ولكنها تركت مجال عملها من أجل مراعاة ابنها والحفاظ على مستقبله وأيضا تفوقه الرياضي حتى وصل للوقوف والتكرم من قبل الرئيس السيسي: «هو ليه أهمية أكثر من أخواته، وهما بيحبوه جدا، وبحاول أقسم وقتي علشان هما ليهم حق عليا وبيتي ليه حق عليا».

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف كثيرا بجوار كل الأطفال من ذوى الإعاقة وساعدهم في مختلف المجالات، وعمل على تميزهم في الاحتفالات والنوادي: «لو حصل أي موقف ومعاه كارنيه الإعاقة الناس بتقف معانا بنسبة 100%، وبقوا واخدين بالهم مننا، وكنا بنعاني جدا زمان».