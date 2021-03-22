تعرف على المستويات المثالية للسكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يساعد تحديد معرفة المستويات المثالية للسكر في الدم للشخص على مدار اليوم، بما في ذلك قبل الوجبات وبعدها، للتحكم في الجلوكوز للحفاظ على المستويات ضمن المعدل الطبيعي.

ويستخدم الأطباء مخططات سكر الدم لتحديد الأهداف المستهدفة ومراقبة خطط علاج مرض السكري، وتساعد هذه المخططات مرضى السكري على تقييم نتائج اختبار السكر في الدم ومراقبتها بأنفسهم، وفق ما ذكر موقع " سبوتنيك".

ويعتمد مستوى السكر في الدم المثالي للفرد على الوقت الذي يجرون فيه مراقبة جلوكوز الدم في اليوم، وكذلك عندما يتناولون وجباتهم في آخر مرة، بحسب موقع Medical News Today الطبي.

تتضمن معظم خطط علاج مرض السكري الحفاظ على مستويات السكر في الدم قريبة من الأهداف الطبيعية أو المستهدفة قدر الإمكان، الأمر الذي يتطلب اختبارات متكررة في المنزل.

لغير المصابين بالسكري

قبل الوجبات: أقل من 100 مجم / ديسيلتر.

1-2 ساعة بعد الوجبة: أقل من 140 مجم / ديسيلتر.

للمصابين بالسكري

قبل الوجبات: 80-130 مجم / ديسيلتر.

1-2 ساعة بعد الوجبة: أقل من 180 مجم / ديسيلتر.

تعمل مخططات سكر الدم كدليل مرجعي لتتبع نتائج اختبار سكر الدم، وعلى هذا النحو، تعد مخططات السكر في الدم أدوات مهمة لإدارة مرض السكري.