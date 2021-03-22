ميرنا وليد تحتفل بعيد الأم مع بناتها بجلسة تصوير: عيد كل ست حنينة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت الفنانة ميرنا وليد، بعيد الأم، الموافق 21 مارس، على طريقتها الخاصة، من خلال الخضوع لجلسة تصوير جديدة، شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك».

ظهرت الفنانة خلال جلسة التصوير برفقة بناتها، واللاتي خطفن الأنظار من خلال إطلالتهن وجمالهن الذي أشاد به الجميع.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على جلسة التصوير، مع بناتها إذ قالت،«كل سنة وكل أم طيبة».

وتابعت الفنانة خلال منشورها، الذي شاركته عبر حسابها، قائلةً، «يارب تحقق لكل أم أحلامها في أولادها، كل يوم حلو اتمنته لعيالها خليها تشوفه بيتحقق في حياتها قدام عينيها ولا تقهر أم على ضناها أبدا».

ميرنا وليد توجه رسالة للسيدات في عيد الأم

ووجهت الفنانة رسالة للسيدات، قالت خلالها، «كل أنثى في الدنيا هي أم يا لأطفالها أو لأخواتها أو لجوزها، لأن الامومة يعني الحنان وسبحان الله تحس أنه خالق الست من حنيه، والأمومة جزء من تركيبتها بتمارسها، وهي طفلة مع لعبتها، وبعدين مع أخواتها الصغيرين، وبعدين مع ولادها أو مع زوجها، كل حنية وكل اهتمام هي أمومة عشان كده عيد الأم النهارده هو عيد كل ست حنينة، كل سنة وكل أنثى حنونة بألف خير».

بنات ميرنا وليد: ماما بتعك في الأكل

وكانت استضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنانة ميرنا وليد وبناتها مريم ومايا، في برنامج معكم، المذاع عبر فضائية CBC، والتي روت كواليس عن حياتها الشخصية وعلاقتها بهن.

وأكدت ميرنا وليد وبناتها أنها تذاكر لهم دروسهم بشكل دائم وأنها تحرص على متابعة واجباتهم المدرسية طوال فترة الدراسة.

وأجمعت مريم ومايا أن والدتهما ميرنا وليد «بتعك في الأكل» بينما اعترفت ميرنا وليد أن بناتها تحصلان على ملابسها وأدوات تجميلها ليلعبا بها.