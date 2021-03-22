والدة الشهيد ماجد عبدالرازق: زملاؤه قدموا لي هدايا عيد الأم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت حمدية أبوالعينين، والدة الشهيد النقيب ماجد عبدالرازق، إنها فخورة بابنها وجزاؤه عند ربنا، متابعة «مصر مايغلاش عليها حاجة واللي مصبرنا أنه شهيد في الجنة وهياخد بإيدينا فيها»، لافتة إلى أن الأقارب وزملاءه قدموا لها الهدايا في عيد الأم، «كل الناس حاسة بالشهيد وبالمجهود الل عمله والتضحية اللي عملها وبيقولولي كل سنة وأنتي طيبة واحنا ولادك والتليفون مبطلش رن بقاله يومين».

وأضافت «حمدية»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام براهيم، «الحمد لله، ليلى بنته هتم الأسبوع الجاي سنتين، وما شاء الله واخده روح باباها وجاتلي هي ومامتها وجابلتي هدية عيد الأم، وأحنا كلنا كويسين الحمد لله، وباباها استشهد وهي عندها 10 أيام، وكان بيجهز لعقيقتها ومجهز السبوع لكن إيد الغدر بقى، وعزاؤنا في الشهادة هي الجنة».

واختتمت والدة الشهيد: «ليلي جابتلي ملابس عبارة عن تي شيرت، جابتهالي قبل الناس كلها، وإحساس جميل، وهي واخدة تصرفات باباها».

واستشهد النقيب ماجد أحمد عبدالرازق، معاون مباحث النزهة، خلال تفقده الحالة الأمنية في ساعة مبكرة من صباح يوم 7 إبريل 2019، حين لاحظ توقف سيارة ماركة «هيونداي ماتريكس» سوداء اللون، يستقلها مجهولون، فأشار إلى سائق الدورية بالتوجه لهم لفحص الركاب والتعرف على سبب توقفهم، وفور اقترابهم من السيارة ترجل منها شخصان وأطلقا النار على السيارة الخاصة بالشرطة، مما أدى لاستشهاده، ليلحق بوالد زوجته الشهيد اللواء وائل طاحون، مفتش الأمن العام السابق، الذي اغتالته يد الإرهاب أمام منزله بمنطقة المطرية، عام 2015.