كواليس «أشهر فيديو» عن الخيانة.. محمد دخل في نوبة بكاء على الهواء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بطريقة جريئة وحالة من الحزن أدخلته في نوبة بكاء، كشف شاب عشريني يدعى «محمد شيبة»، عن تفاصيل الخيانة التي تعرض لها من فتاة كان على علاقة حب معها، أمام كاميرات إحدى البرامج، حيث تحدث الشاب لـ «مذيع الشارع» باستفاضة عن تلك القصة التي أصابته بصدمة وبحالة من الحزن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، مقطع الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات، وآلاف المشاركات والتعليقات، عقب طرحه بساعات، حيث تحدث الشاب الذي اتفق مع الفتاة على إتمام خطبتهما قبل شهر، ثم فوجئ بموافقتها على الزواج من شاب آخر، وصدم من طريقتها في التعبير عن مشاعر الحب لخطيبها نشرتها عبر خاصية «الاستوري» بصفحتها على موقع «فيسبوك».

وبعث الشاب خلال الحوار الذي أجرى معه رسالة للفتاة بأنه لن يسامحها على الموقف لأنه كان على اتفاق معها وأهلها لإتمام الخطوبة منذ شهر، ثم أخبرته بأن أهلها قاموا بالضغط عليها للموافقة على الشخص الذي تقدم لخطبتها وأن كل شئ قسمة ونصيب.

كما كشف الشاب محمد شيبة 26 عاما، بطل الفيديو، أنه تصادف أثناء سيره بأحد شوارع منطقة العباسية بالقاهرة، بمذيع إحدى القنوات التي تبث فيديوهات عبر موقع «يوتيوب»، ووقتها كان يشعر بطاقة سلبية وحالة حزن كبيرة، فقرر أن يتحدث عن تجربته التي مع الفتاة التي جعلته يشعر بالصدمة من فعلتها.

يقول «شيبة» لـ«هن»، إنه لم يتوقع أن ينتشر الفيديو بهذه الطريقة ويحقق هذا الكم من المشاهدات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال يوتيوب، مؤكدًا أنه قرر الحكي عن تجربته مع الخيانة دون تردد، لأنه قبل اللقاء بلحظات قليلة كان يفكر فيها.

ويكمل: «تعرضت للخيانة من قبل الفتاة التي ربطتني بها قصة حب طويلة بسبب الفروقات المادية بيني وبين العريس الذي تقدم لخطبتها، وشعرت بارتياح بعدما حكيت أمام الكاميرا تجربتي، ومنذ تلك اللحظة جميع الأهل والأقارب والأصدقاء تفاجئوا وشعروا بصدمة عقب انتشار الفيديو ولم أسلم من تحفيل أصدقائي حتى الأن».

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من جانبه قال سيف محمد،21 عامًا، مقيم بالقاهرة، وهو مذيع الشارع الذي أجرى مع الشاب الحوار: «لقيت محمد جاي بيقولي ممكن أعمل لقاء قولتله مفيش مشكلة وأخبرته بموضوع الحلقة، لكنه سألني وهو يشعر بحزن أنا عاوز اتكلم عن حاجة مضايقاني ينفع؟ قولتله ينفع طبعا، وبدأ الحديث والدموع في عينيه وقتها تمنينا إيقاف التصوير وعدم استكمال الحلقة لأن القناة تقدم محتوى ساخرا».

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية مع مقطع الفيديو الذي نشرته القناة على عكس محتواها الساخر، حيث تقدم القناة عبر صفحاتها الرسمية بموقعي يوتيوب وفيسبوك مقاطع فيديو بطريقة كوميدية.