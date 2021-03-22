أم كافلة طفل: أول ما شوفتها قولت دي بنتي.. حلمي منذ 25 عاما

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت ياسمين الحبال، موظفة ببرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة، وأم كافلة طفل، إنها كانت تنوي منذ 25 عاما أن تتزوج وتتبنى طفلا أيضا لأنها ترى أن دور الرعاية ليست المكان المناسب لتربية الأطفال ولكن البيوت هي المكان الطبيعي لهم.

وأضافت «الحبال» خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أهلها وأسرتها وأصحابها كانوا متخوفين من هذا الخطوة ولكنها أخبرتهم بأنها تقدمت بالفعل من أجل الحصول على كفالة طفل لأنها تريد هذا الأمر منذ 25 سنة ولكن والدها علق عليها قائلا: «إنك تقتلي فرصتك في الزواج» فردت عليه «إذا كان لي نصيب سأتزوج، وتبنتها بالفعل وأطلقت عليها اسم غالية» .

وتابعت: «أشعر إني مشاعري مثل أي مشاعر أمة ورأيت عدد كبير من الأطفال بس أول ما شوفتها قولت دي بنتي ياجماعة، وهي أول حاجة بفكر فيها أول ما أصحى هي غالية وأقول هي مصحيتش ليه».

وأشارت إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 جاء بالنفع عليها لأنها تعمل من المنزل فالأساس وهذا مكنها من رعاية ابنتها بالكفالة صاحبة الـ 6 أشهر، لافتة إلى أنها دشنت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتخبر الجميع أن لديها طفل بالتبني لأن الأمر ليس عيبا ويمكن لأي شخص أي يفعله.

وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل هذا الأمر تسبب في تقليل فرص زواجك قالت: «الراجل اللي هيجي ويرفض الفكرة يبقى مش نصيبي».