عايدة سلامة حفيدة أول أم مثالية في مصر توجه رسالة للسيدات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في ضوء الاحتفال بعيد الأم، الموافق 21 مارس من كل عام، تواصلت «الوطن»، مع السيدة عايدة سلامة، حفيدة السيدة زينب الرفاعي، التي حصدت لقب «الأم المثالية» الأولى في مصر، والتي روت كواليس رحلة كفاح الجدة التي كانت أمية ولا تجيد القراءة والكتابة، وأوصلت ابنائها الـ12 لبر الآمان وشغل مناصب مرموقة في الدولة.

وجهت السيدة عايدة سلامة، رسالة للأمهات، خلال مقطع فيديو من داخل منزلها لـ«الوطن»، قالت خلاله، «كل سنة وكل أم في مصر بخير، عيد الأم أجمل أيام وأعياد السنة كلها، الحقيقة إن له مناسبة خاصة على قلوبنا، كونه تم الاحتفال به في مصر وبالأم المثالية التي حصدته جدتي السيدة زينب الرفاعي عام 1956».

سردت الحفيدة خلال مقطع الفيديو، كواليس الحياة داخل منزل الجدة، وكواليس ترشيحها للقب، إذ قالت: «تم ترشيح العديد من الأمهات ولكن وقع الاختيار على السيدة زينب الرفاعي، كونها كانت من تنطبق عليها الشروط والتي كانت العبرة بها ليست في كثرة الأعداد في الأبناء وإنما من تربيتهم بشكل جيد وشغلهم مناصب مرموقة داخل المجتمع، فكان لديها 9 فتيات و3 صبيان».

وعن كواليس الحياة داخل منزل الجدة، قالت: «كان بيت جدي وجدتي يحتضن العائلة بأكملها، ومليئ بالذكريات التي لازلن نتذكرها حتى يومنا هذا، فقد كان هناك ملتقى أسبوعي يوم الخميس، نتشارك من خلاله الآراء المختلفة، وهو ما زلنا نحافظ عليه كوننا الجيل الثالث، ونحاول تطبيقه مع الجيل الرابع والخامس، حتى تتوارثه الأجيال».

وجرى الاحتفال بفاعليات يوم «الأم المثالية»، للمرة الأولى في مصر، في تمام الخامسة مساء يوم 21 مارس 1956، داخل نادي المعلمين بالجزيرة بالقاهرة، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، وافتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وأنشد الحاضرون نشيد الأم وبعض القطع الموسيقية من مدرسة العباسية الثانوية للبنات.