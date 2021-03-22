أم مثالية بديلة: ربيت 2 من ذوى الاحتياجات الخاصة

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت فاطمة إبراهيم عبده، الأم المثالية البديلة، إنها ربت أبناء زوجها، وهما 2 من ذوى القدرات الخاصة، أحدهما يعاني التلعثم في اللسان، وإعاقة ذهنية بسيطة، وحصل على دبلوم فني صناعي ويعمل حاليا، والثاني هو بطل في السباحة وألعاب القوى، وتأهل لمنتخب مصر، وحاليا في الصف الثالث كلية تجارة.

وأضافت «عبده»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنها لم تفرق في المعاملة بين الولدين و4 من أبنائها، وذلك بعدما توفيت والدتهم وهم صغار، لافته إلى أنها أبت إلا أن يلتحق الطفل الثاني بثانوية عامة، كغيره من أبنائها، وأثبت تفوقه في تلك المرحلة ليدخل في أعقاب ذلك كلية التجارة.

وأوضحت أنه لولا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوى الاحتياجات الخاصة، لما كانت تستطيع في أن توصل الشابين لما وصلا إليه، كما أن أحدى السيدات من أصدقائها قامت بالتقديم لها حتى تحصل على الجائزة التي حصلت عليها من الرئيس السيسي.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ «احترام المرأة المصرية وتقدير دورها قديم قدم الحضارة، حيث وصل فى التاريخ القديم إلى درجة التقديس، فكانت رموز الحكمة والعدل والقوة فى صورة امرأة، وبهذا تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم فى تعظيم مكانتها بالمجتمع»، مضيفاً: «أنتنّ فى قلب الدولة المصرية وعقلها، فحماية سيدات وفتيات مصر أصبحت أولوية تحملها كل مؤسسات الدولة».

وأضاف السيسى، فى كلمته خلال احتفالية تكريم «المرأة المصرية والأم المثالية»، بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم: «توالت قصص بطولة المرأة المصرية فى جميع المجالات، فهى بمثابة قصة كفاح ونضال وتضحية تستحق كل الفخر والاحترام والتقدير»، مؤكدا أن الاحتفالية صارت تقليداً عزيزاً على الدولة خلال السنوات الأخيرة، وقريبة إلى قلبه بشكل خاص، حيث أصبحت درعاً سنوية تمنحها الدولة للمرأة، تعبيراً عن مدى الامتنان والتقدير والاحترام لما تقوم به من جهود وتضحيات يومية ومشاركة فى بناء الوطن، مضيفاً: «هى الأم ورمز العطاء والتفانى والتضحية، وهى الابنة والزوجة القوية والشجاعة المخلصة، فهى المرأة العاملة وربة الأسرة، تجدها بجميع أدوارها تتمتع بالشخصية المحاربة».