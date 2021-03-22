والدة مفيدة شيحة تفاجئها بمداخلة.. والإعلامية تبكي على الهواء (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت الإعلامية مفيدة شيحة إن عيد الأم يوم جيد بالنسبة إلى البعض لكنه قد يكون ذكرى قاسية على الآخرين الذين فقدوا أمهاتهم، مشيرة إلى أنها تشفق على من توفيت أمه ويرى احتفالات الآخرين.

بكاء على الهواء بسبب المداخلة

وبكت «شيحة» عندما تلقت مداخلة هاتفية مفاجئة من والداتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه بالاشتراك مع الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبد الغني، متابعة : «بيعملوا فيا مقالب، أمي كل سنة وإنتي طيبة، ربنا يخليكي ليا ودايما موجودة، دعوتك قبل ما أسيب البيت دي من أكتر الحاجات المهمة في حياتي، أنا بحبك أوي يا أمي ولو قدرت أدي من عمري ليكي هديكي، وإنتو بقى كفريق عمل الستات ميعرفوش يكدبوا حسابكم بعدين».

والدتها: مفيدة جابتلي كل حاجة.. كفاية وجودها عندي

وقالت أمها: «مفيدة جابتلي كل حاجة، كفاية وجودها عندي، ربنا يخليها ويخليكم كلكم، وربنا يسعدكم كلكم ويخلي ليكم ولادكم، ويعوض الأطفال أمهات غير أمهاتهم الّي رحلوا، الأم دي ليها مكانة والمفروض كل يوم هي بخير عيد ليها».

واستضاف البرنامج اليوم الأحد الشاعر جمال بخيت للحديث عن ذكرياته مع والداته وتعلمه الشعر منها وتربيته وسط 11 طفل ولم تقصر رغم هذا العدد الكبير، وذلك ضمن احتفالات مصر ودول العالم اليوم 21 مارس، بعيد الأم.