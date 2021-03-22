مسلسل تأجل عرضه لبعد رمضان.. تعرف على آخر أعمال رضوى أبوشادي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أدت أزمة قلبية مفاجئة إلى وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي اليوم الأحد، حسبما أعلن الفنان المصري عزوز عادل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ممسكة بسيناريو آخر أعمالها

ونعى عزوز عضو نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة بعد نشر صورها وهي ممسكة بسيناريو مسلسل «ورد» الذي لم يكتمل تصويره معلقًا عليها: البقاء لله وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري.

المسلسل من بطولة حنان مطاوع

كما نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة رضوى أبوشادي، وذلك قبل أيام من اكتمال تصوير مشاهدها في مسلسل «ورد» وكان من المقرر إكمال تصويره عقب انتهاء الموسم الرمضاني المقبل، حيث تم تأجيل تصوير العمل لحين الانتهاء من الماراثون الدرامي 2021 الرمضاني، وهو من بطولة الفنانة حنان مطاوع.

بدأت رضوى مسيرتها الفنية عام 2010 في مسلسل بعنوان «مذكرات سيئة السمعة» وللفنانة الراحلة العديد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلوري والعزف على عدد من الآلات الموسيقية.

وشاركت رضوى أبو شادي في عدة أعمال فنية منها «عرفة البحر» مع النجم الراحل نور الشريف ومسلسل «اللهم اني صايم» ويعد أحدث أعمالها من بطولة مصطفي شعبان وجسدت أيضًا دور سيدة تدعى نعمة في مسلسل «كابتن عفت» مع النجمة ليلى علوي بالإضافة إلى مشاركتها أمام الفنانة حنان ترك في مسلسل «القطة العامية».

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مسلسل "ورد" كان يحمل اسم ضربة معلم وتم تغيير الاسم لأسباب فنية ويعد المسلسل أول تجربة للمخرج شادي أبو شادي في التلفزيون بعد تجربته السينمائية بفيلم شاومينج المنتظر عرضه الشهر الجاري.

ويشارك في المسلسل نخبة من النجوم منهم نضال الشافعي، محمد لطفي، صلاح عبدالله، محمد عز، هاجر الشرنوبي، تيام مصطفى قمر، ساره الشامي وآخرين، من تأليف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.