وزيرة الاستثمار السابقة تنشر صورة نادرة مع والدتها الراحلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، صورة نادرة لها، تعود لسنوات بعيدة، رفقة والدتها الراحلة.

وظهرت الوزيرة السابقة في صورة نادرة مع والدتها الراحلة، وهي في سن الشباب، وشاركت الصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الأم.

ودونت الدكتورة سحر نصر: «اللهم اغفر لوالدتي في عيدها وارزقها الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب».

سحر نصر تشارك بلحظاتها مع أسرتها

وعادًة ما تشارك الدكتورة سحر نصر بلحظاتها مع أسرتها، وخاصة حفيدتها «لينا» عبر حسابها الشخصي، في العديد من المناسبات.

ونشرت نصر، منذ عدة أشهر، عددا من الصور التي تجمعها بحفيدتها، وأرفقت تعليقًا عليها قائلة، «الخطوات الأولى في حياتنا تكون فارقة ولحظات لا تنسى ونحن نخطو أولى خطواتنا نحو المستقبل.. حرصت على مشاركة حفيدتي لينا هذه اللحظة في بداية مشوار للتعلم أتمناه لها حافلا مليئا بالإنجاز.. ربنا يوفقك لينا حبيبتي».

هذه ليست المرة الأولى التي تشارك بها الدكتورة سحر نصر متابعيها تفاصيلها مع حفيدتها لينا، فهناك مواقف عديدة جمعت بين الجدة والحفيدة، سواء في المناسبات القومية أو الاجتماعية.

وفي 23 يونيو من العام قبل الماضي 2019، حرصت سحر نصر، على الاحتفال بعيد ميلاد حفيدتها «لينا» التي أتمت عامها الرابع، وشاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عددًا من الصور خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

كما حرصت «نصر» على ارتداء ملابس بيضاء بصحبة ابنتها وحفيدتها، وعلقت على الصور قائلةً: «وجودك في حياتي، خلاني في مرحلة جديدة.. لأن ارتباطي بيكي ليس عاديًا.. إنه ممتع وسحري».