في عيد الأم.. أحمد حسن وزينب يعلنان عودتهما لمصر قريبا «فيديو»

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إحداهم تقترب من الـ7 مليون.. أحمد حسن وزينب للمتابعين: اختارولنا عربية

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أحمد حسن وزينب يعرضان 5 فيلات على متابعيهم: اختارولنا واحدة نعيش فيها في دبي (فيديو)

أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إعلان مغادرتهما مصر نهائيا «صور»

لم يمر الكثير من الوقت على قرارها مغادرة مصر إلى دبي، والذي وصفاه بتركها نهائيًا في البداية قبل أن يعودا للتأكيد أنها مجرد «سفرية فسحة»، إلا وعاد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب ليعلنا عزمهما العودة إلى أرض الوطن قريبًا.

أحمد حسن وزينب يعلنان عودتهما لمصر قريبا

وظهر الثنائي، اليوم، خلال الاحتفالات بعيد الأم، في مقطع فيديو يرسلان التهاني والمباركات لوالدتيهما، حيث أعربا عن تأثرهما لابتعادهما عنهما للمرة الأولى، وقال أحمد حسن: «دي أول مرة بس إحنا راجعين إن شاء الله مصر قريب وهنحتفل بيهم».

آيلين تقدم الذهب لوالدتها

وخلال مقطع الفيديو الأخير، ظهرت ابنة أحمد حسن وزينب الصغيرة «آيلين»، والتي اصطحبها والدها لأحد محال المصوغات، لتشتري خاتمًا ذهبيًا، وتركها تقدمه لوالدتها كهدية عيد الأم.

سفر أحمد حسن وزينب

وكان «اليوتيوبر» الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، فاجئا متابعيهما على قناتهما الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» منذ شهر مضى، بمقطع فيديو أعلنا خلاله قرارهما بمغادرة مصر نهائيًا، قبل أن يعودا في مقطع فيديو آخر بعدها مؤكدين أن سفرهما إلى دبي مجرد «فسحة».

ولم يمر الكثير على سفرهما، إلا وفاجأ الثنائي متابعيهما بمقطع فيديو، يرصد 5 فيلات، وأسطولا من السيارات مطالبين المشاهدين بالتفاعل واختيار واحدة من بينهم.