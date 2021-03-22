أجمل كلمات النجوم عن يوم الأم.. أول حضن وأقوى سند

القاهرة - سمر حسين - ماما

رسائل طيبة عدة، يهديها الأبناء إلى أمهاتهم، بمناسبة عيد الأم، الذي يحل في يوم 21 مارس من كل عام، لتمتلئ منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستجرام»، بأجمل عبارات الامتنان والشكر للأمهات على دورهن العظيم في حياة أبنائهن.

وفيما يلي أبرز الكلمات الطيبة للتهنئة بعيد الأم، اقتباسا من رسائل الفنانين لوالدتهم المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

هاني رمزي لوالدته: «أجمل وأحن أم في الدنيا»

ووجَّه الفنان هاني رمزي رسالة إلى والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى وأجمل وأحن أم في الدنيا.. ربنا يخليكي ليا يا رب.. عيد الأم»، مرفقا صورة تجمعهما، أطل خلالها بملابس شتوية تجمع بين اللونين الأسود والأخضر، خلال احتضانه لوالدته المطلة بأزياء شتوية فاتحة اللون مع شعر منسدل ونظارة طبية، وبدون مكياج.

درة لأمها: أول حب

ووجهت الفنانة التونسية درة رسالة إلى والدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «أول حب وأول حضن والحنان الأبدي، لا توجد كلمات أو هدايا توفي حق الأم، كل عيد وكل يوم وأنتِ بخير يا أمي».

أيتن عامر: ربنا ما يحرمني من خناقك معايا

واحتفلت الفنانة أيتن عامر شقيقة الممثلة وفاء عامر، بعيد الأم عبر حسابها بـ«فيس بوك»، قائلة: «كل سنة وأنت طيبة وبخير وبصحة وربنا ما يحرمني من خناقك معايا عشان بيشغلوني عدد ساعات كتير في الشغل وعشان مبلحقش أنام لأن عندي شغل تاني يوم».

ابنة فيفي عبده لوالدتها: أنتي سندي

وجهت الفنانة عزة مجاهد ابنة الراقصة والممثلة فيفي عبده، رسالة شكر لوالدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «كل سنة وانتي طيبة يا أمي كل سنة وانتي سندي وظهري كل سنة وانتي حبيبتي وصاحبتي ربنا يديكي الصحة وطولة العمر بحبك».

رسالة نشوى مصطفى لأمها: يا من يكرمنى الله لأجلها

ووجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة إلى والدتها عبر «فيس بوك»، قائلة: «كل سنة وأنتى طيبة يا أمي، يا من يكرمنى الله لأجلها، ربنا يخليكى لينا ويدي لك الصحة والعافية ويبارك فى كل امهاتنا ويرحم الامهات اللي سبقونا آمين».