الامارات | حفل أوركسترا برلين.. الدخول بالتذكرة وفحص «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أوركسترا برلين.. الدخول بالتذكرة وفحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزفت «أوركسترا برلين الفيلهارمونية» الشهيرة، الليلة قبل الماضية، أمام عدد كبير من الجمهور، وذلك للمرة الأولى منذ شهور، في إطار مشروع تجريبي شمل استقبال 1000 ضيف، بعد خضوعهم لفحص «كورونا».

وقالت المديرة الفنية، أندريا زيتشمان، إن جميع تذاكر العرض بيعت في غضون ثلاث دقائق من طرحها، في إشارة إلى توافر الطلب على الأحداث الثقافية الحية، في ظل استمرار تفشي جائحة «كورونا» في أوروبا.

وأنشئ مركز اختبار سريع خاص لحاملي التذاكر أمام قاعة الحفل الموسيقي، إذ خضع نحو نصف الجمهور للفحص من خلال مسحة من الأنف، مع إرسال النتائج على هواتفهم الجوالة.

أما النصف الآخر من الجمهور فخضع للفحص في مراكز اختبار أخرى. ويتعين على الشخص إظهار نتيجة مسحة سلبية قبل الدخول إلى المبنى الشهير ببرلين.

وتعاون العديد من المؤسسات الثقافية في برلين من أجل المشروع التجريبي، ورتبت تسع فعاليات حتى بداية أبريل المقبل.

وإضافة إلى الاختبار المسبق، يتعين على الحضور ارتداء كمامات طبية خلال العروض، وتركت مقاعد خالية بين الحضور.

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