الامارات | منى واصف.. مفاجأة الجزء الثاني من «المنصة»

شكرا لقرائتكم خبر عن منى واصف.. مفاجأة الجزء الثاني من «المنصة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة «فيلم جيت» للإنتاج، بالتعاون مع شركة «الكلمة» للإنتاج، عن مفاجأة لمحبي مسلسل «المنصة»، وهي انضمام الفنانة القديرة، منى واصف، للجزء الثاني من العمل، الذي حقق نجاحاً في إطلالته الأولى. ومن المقرر عرض الموسم الجديد على «نتفليكس» وقناة أبوظبي، في الأسبوع الأول من أبريل المقبل. وأعلن منتجو المسلسل أنه «رغم تحديات التصوير خلال جائحة (كورونا)، استطاعت الشركة أن تنفّذ مشاهد واصف، التي صوّرت بأكملها في الشام حفاظاً على سلامتها».

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