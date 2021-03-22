الامارات | مؤلفات سلطان القاسمي في منصّات مكتبية

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفات سلطان القاسمي في منصّات مكتبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلقت «منشورات القاسمي»، ضمن المرحلة الثانية منصّات مكتبية جديدة في عدد من المراكز التجارية في المنطقة الوسطى والشرقية (الذيد وكلباء وخورفكان) من إمارة الشارقة، لعرض المؤلفات التاريخية والأدبية والمسرحية لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بناءً على رغبة الجمهور العريض في متابعة وقراءة مؤلفات سموّه، لما فيها من أهمية بالغة في التعرف إلى تاريخ الإمارات والعربي عموماً والشارقة خصوصاً، بعد أن خصص لها سموّه الكثير من كتب السيرة والسرد، لعل أبرزها كتابه «سرد الذات»، الذي أصبح علامة من علامات السرد العربي المتميز بحبكته القصصية، أثر تعمق سموّه في تفاصيل مشرقة من الكتابة عن تاريخ المدن التي حققت قفزات في النمو والتطوّر.

وقال مدير «منشورات القاسمي»، مهند أبوسعيدة: «إن فكرة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة انتشار وتوزيع كتب ومؤلفات (منشورات القاسمي) السابقة والجديدة على المنصّات المكتبية في المراكز التجارية، تمت بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية، وجاءت بعد العديد من الطلبات من المواطنين والمقيمين العرب والأجانب للحصول على مؤلفات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خصوصاً التاريخية منها والأدبية والمسرحية».

وأضاف أبوسعيدة: «إن تأثيث هذه المنصّات بمؤلفات سموّه كان مخطط له على ثلاث مراحل: الأولى خصصت لفرعي الجمعية في القرائن وحلوان، فيما نشهد الآن تنفيذ المرحلة الثانية، وسيتم تأثيث المنصّات المكتبية في المناطق المذكورة من الشارقة».

من جهة أخرى، بات اقتناء إصدارات «منشورات القاسمي» متوافراً على الموقع الإلكتروني لجمعية الشارقة التعاونية، حيث أصبح بمتناول القارئ اختيار نسخته بيسر، ويأتي ذلك من أجل تغيير الصورة النمطية للمكتبات، باعتبارها وجهة متاحة للحصول على المؤلفات، وجعلها موطناً جذاباً للقرّاء لتطوير وسائل المعرفة، والإسهام في تبادلها.

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