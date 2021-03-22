الامارات | مبدعو «أجمل شتاء» يرصدون جواهر الإمارات الخفية

شكرا لقرائتكم خبر عن مبدعو «أجمل شتاء» يرصدون جواهر الإمارات الخفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن مسابقة «تحدي أجمل شتاء» التي اختتمت أخيراً، حققت نجاحاً فاق التوقعات من خلال إسهامها في تسليط الضوء على التنوع الغني والفريد الذي تتمتع به الإمارات، فضلاً عن إبراز المعالم والوجهات السياحية في جميع أنحاء الدولة.

وشهدت المسابقة، التي أطلقتها «دو» بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لدعم حملة «أجمل شتاء في العالم»، واستمرت في الفترة بين 15 ديسمبر و10 فبراير الماضيين، حماسة كبيرة من الجمهور. وتمثل الهدف الرئيس للحملة في الكشف عن الكنوز الطبيعية والتاريخية والتراثية والجواهر الخفية التي تتمتع بها إمارات الدولة، من خلال حث الأشخاص على مشاركة تجاربهم في صور ومقاطع قصيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشهدت الحملة مشاركة أكثر من 1800 من سكان الإمارات مغامراتهم على قنوات التواصل الاجتماعي، مع تسجيل أكثر من 28 ألف منشور، وأكثر من 2.1 مليون تفاعل من جانب المستخدمين، فضلاً عن 110 ملايين ظهور للمنشورات. وكجزء من التحدي، تقاسم 11 فائزاً جوائز قدرها 275 ألف درهم، إذ حصل اثنان من الفائزين المحظوظين على جائزتين بقيمة 25 ألف درهم لكل منهما كل أسبوع. وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «لطالما حرصت (دو) على التفاعل مع الحملات المجتمعية والوطنية بشكل استباقي، من خلال إطلاق مبادرات ملهمة، تستهدف دعم تلك الحملات من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع». وأضاف «شكل تحدي أجمل شتاء أحدث مبادراتنا في إطار هذا الالتزام، إذ أسهمت هذه الحملة في تشجيع سكان الإمارات وزوارها على المشاركة بشكل نشط في تعريف العالم أجمع بالكنوز التي تمتلكها دولة الإمارات من خلال طرق إبداعية تدعمها التكنولوجيا. ورغم كل التحديات، إلا أننا فخورون بالإعلان عن تحقيق الحملة نتائج لافتة فاقت توقعاتنا، ونتوجه بالشكر لكل من أسهم وشارك فيها، ونتطلع إلى تنظيم حملات مماثلة مرة أخرى في المستقبل».

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