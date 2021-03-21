ماذا يحدث عند وضع بيكربونات الصودا على مرتبة السرير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

السوق مليء بمنتجات التنظيف المختلفة التي يمكن أن تضر بصحتنا، ومع ذلك، يمكنك بسهولة أن تجد في مطبخك منظفا آمنا تماما، علاوة على ذلك، قادر على خلق معجزة حقيقية في منزلك.

ووفقا لموقع "برايت سايد"، فإن وضع بيكربونات الصودا على مرتبة السرير، له تأثيرات هائلة وهي كالتالي:

- المرتبة:

يمكنك تنظيف المرتبة من خلال وضع بيكربونات الصودا عليها، حيث إن هذه الطريقة تساعد على تنظيف المرتبة وإزالة الأوساخ والعرق وخلايا الجلد الميتة والغبار والروائح الكريهة.

لذا قومي بتنظيف المرتبة بالكامل، ثم باستخدام منخل، وزعي عبوة واحدة من صودا الخبز بالتساوي على سطح المرتبة بالكامل، ثم اتركي المرتبة مغطاة بالكامل لعدة ساعات ويفضل أن يكون ذلك ليوم واحد، ثم قومي بتنظيفها بالمكنسة الكهربائية لتجميع كل صودا الخبز.

- السجاد والأثاث:

احضري وعاء ثم قومي بخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من مسحوق الغسيل ثم قومي بسكب كوبا من الماء المغلي الدافئ، وأضف 4-5 ملاعق كبيرة من الخل، ثم قومي بمزج الخليط جيدا، ثم ضعي المحلول في بخاخ الماء.

ثم بعد اكنسي السجاد أو الأثاث الناعم بالمكنسة الكهربائية، ورشي المحلول الناتج لمدة 5-10 ثواني على السجاد والأثاث، ثم قومي بإزالة السائل بإسفنجة وكرريها حتى تحصل على النتيجة المرغوبة، ولكن يجب الانتباه، أنه يمكن استخدام محلول الخل وصودا الخبز لأي أقمشة باستثناء الأقمشة الطبيعية.

وفي النهاية، كيفية الاستفادة من البيكينج صودا:

-سعرها منخفض.

-غير سامة على الإطلاق.

-تمتص الأوساخ والرطوبة.

-تزيل الروائح الكريهة.

-يمكن أن تقتل الكثير من الكائنات الحية الدقيقة.