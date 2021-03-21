7 استخدامات غير متوقعة لـ"العيش البايت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

بعد مرور أيام على شراء الخبز، هناك بعض الأنواع التي لا تصبح سهلة المضغ، أو ما يعرف بالخبز اليابس أو البايت، وبدلا من وإلقائه في سلة المهملات، يمكنك الاستفادة منها بطرق أخرى.

يمكن للخبز الحفاظ على مكانته كمادة مفيدة بشكل مدهش في المنزل، حتى من دون أن يؤكل، حيث يمكن أن يمنعك من البكاء عند تقطيع البصل، ويساهم في التئام الجروح، وغيرها من الأمور التي نستعرضها وفق ما أوضح موقع "برايت سايت".

- الحفاظ على الكيكة طازجة لفترة أطول:

عندما يتعرض الطعام للهواء الطلق يفقد قوامه ويتعفن بمرور الوقت، ولهذا يمكن للخبز أن يكون بمثابة درع واقِ بين الكيكة والهواء، عن طريق تغطة الجزء المقطّع من الكيك بقطع من الخبز اليابس، لكى تصبح طازجة لفترة أطول.

- تفادي الدموع أثناء تقطيع البصل:

كل ما عليك فعله هو وضع قطعة من الخبز البايت، بحيث يبقى جزء منه ظاهراً بين شفتيك، حيث عندما نبكي عند تقطيع البصل بسبب الكبريتات التي تنطلق منه أثناء تقطيعه، وما يفعله الخبز هو أنه يمتص هذا الانبعاث المتطاير وينقي الهواء حولك من الغاز المثير للدموع.

- منع الخضروات من اكتساب رائحة كريهة:

يؤثر عامل الرطوبة أيضاً على الخضروات ذات الأوراق الخضراء، حتى لو كانت داخل الثلاجة، لذلك ينصح بعد تجفيف الخضروات، بوضع شريحة من الخبز في العبوة أو الإناء التي يتم حفظ الخضروات بها، إذ تساعد هذه الطريقة حماية الخضروات من التلف بسرعة وامتصاص أيضاً أي روائح كريهة.

- امتصاص بقع الطعام من الملابس:

يساهم "العيش البايت" على امتصاص البقع، فإذا ضغطت باستخدام قطعة خبز برفق على أثر بقع طعام على ملابسك، وانتظرت لفترة من الوقت، فسيمكنك غسلها بسهولة فيما بعد.

- إعادة المارشميلو إلى قوامه الناعم:

بمجرد أن تفقد قطع المارشميلو ملمسها الناعم، فسوف يتغير طعمها المعتاد، ولكن يمكنك استخدام الخبز لاستعادة قوامها الإسفنجي، وهو وضع شريحة خبز داخل كيس المارشميلو وتركها هناك لبضعة أيام، ثم إخراجها عندما تسترجع قطع الحلوى قوامها.

- التخلص من مذاق الاحتراق في الأرز المطبوخ:

حتى إذا احترق الأرز قليلاً أثناء طهيه، فهذا لا يعني يجب التخلص منه، ما عليك فعله هو عزل الجزء الصالح للتناول عن الجزء المحترق، ثم وضع شريحة من الخبز عليها لإزالة الرائحة.

- التئام الجروح البسيطة:

إذا تعرضت لجرح، فلا تحاول استخدام إبرة أو ملقط لاستخراج أي شظايا عالقة بداخله، فقط سكب قطرات من الماء المغلي على قطعة من الخبز دون أن تبللها بالكامل، ثم اتركها لتبرد قليلاً إلى أن تتمكن من لمسها بشكل عادي، ثم ضعها على المنطقة المصابة وقم بتغطيتها بضمادة أو أي قطعة قماش نظيفة لبعض الوقت، مع تكرار هذه الطريقة عند الحاجة، حيث يساعد الماء الساخن على تنعيم الجلد حول الشظية، بينما سيسحبها الخبز بمجرد أن يبرد ويجف.