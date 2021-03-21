8 طرق مفاجئة لخسارة الوزن أثناء نومك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرغب الكثير من الأشخاص في فقدان الوزن، للحصول على جسم رشيق، وهناك العديد من الطرق المفاجئة التي تساعد على خسارة الوزن أثناء النوم، كما جاء في موقع "eatthis".

1- حدد موعدا لتناول الشاي:

هناك شيء ما يتعلق بطقوس الجلوس لتناول فنجان من الشاي المهدئ لإخبار عقلك أن يبطئ ويسترخي، ومن أفضل أنواع الشاي للنوم هي البابونج والنعناع والخزامى والتي تحتوي في الواقع على بعض الخصائص المهدئة.

2- تناول الحبوب الكاملة على الغداء:

أنت تعلم أن يجب تجنب الوجبات الكبيرة والقهوة والكولا والكحول قبل النوم، لكن هل تعلم أنه من الأفضل تناول الكربوهيدرات المعقدة في وقت الغداء وليس مع العشاء، حيث يتحول السيروتونين إلى الميلاتونين في المرحلة الثالثة من نوم حركة العين السريعة، ويتم الحصول على السيروتونين من الكربوهيدرات المركبة من الحبوب الكاملة، لذلك لا تحتاج إلى تناول الكربوهيدرات قبل النوم، فقط تناولها في وقت ما خلال اليوم.

3- إذا كنت تأكل في الليل اجعل وجبتك صغيرة:

على الرغم من أنه لا يجب عليك الذهاب إلى الفراش جائعا لأن هذا يمثل مشاكل في وقت النوم الخاصة بك، يجب أيضا ألا تأكل كثيرا، وعندما تأكل وجبة كبيرة قبل النوم، فإن جسمك يعمل على هضمها لوقت طويل في الليل، ما يؤدي إلى قلة الراحة التي ستحصل عليها، وستستيقظ وأنت تشعر بالدوار ومن المرجح أن تحصل على المزيد من السعرات الحرارية، لذا من الأفضل تناول وجبتك الأخيرة على الأقل ساعة أو ساعتين قبل الذهاب إلى الفراش.

4- جرب مخفوق البروتين:

وفقا لدراسة واحدة من جامعة ولاية فلوريدا، فإن تناول مشروب البروتين قبل تناول الطعام قد يعزز عملية الأيض، ووجد الباحثون أن الرجال الذين تناولوا وجبة خفيفة في المساء تحتوي على 30 جراما من البروتين لديهم معدل الأيض أثناء الراحة أعلى في صباح اليوم التالي منه عند تناول أي شيء، ويعتبر البروتين أكثر توليدا للحرارة من الكربوهيدرات أو الدهون، ما يعني أن جسمك يحرق المزيد من السعرات الحرارية عند هضمه.

5- استرخِ بالتنفس أو التأمل:

يمكن أن يكون لممارسة بعض الأوضاع قبل النوم تأثير قوي على جودة النوم، ويقول Mark Balfe-Taylor ، مدير اليوجا في TruFusion، تقدم اليوجا مجموعة متنوعة من الفوائد، بدءا من المرونة والقوة المتزايدة إلى العقل الأكثر هدوءا، بالإضافة إلى أن ذلك تساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وتحرير الكتفين والرقبة، والأهم من ذلك أنها تساعد على منع التوتر والاسترخاء.

6- خفض مكيف الهواء:

تشير دراسة جديدة مذهلة نشرت في مجلة Diabetes إلى أن مجرد خفض مكيف الهواء قد يساعدنا في مهاجمة دهون البطن أثناء النوم، حيث تعمل درجات الحرارة الباردة على تحسين فعالية مخازننا للدهون البنية، فالدهون تبقيك دافئا من خلال مساعدتك على حرق الدهون المخزنة في بطنك.

7- تخلصوا من ضوء الليل:

إن التعرض للضوء في الليل لا يعيق فقط فرصك في الحصول على نوم جيد ليلا، بل قد يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن، ووفقا لدراسة جديدة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، كان الأشخاص الذين ينامون في أحلك الغرف المظلمة أقل عرضة للسمنة بنسبة 21 في المائة مقارنة بأولئك الذين ينامون في أحلك الغرف.

8- إخفاء هاتفك:

تشير الأبحاث إلى أنه كلما زاد عدد الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها في غرفة النوم، تزداد نسبة السمنة التي نحصل عليها، خاصة بين الأطفال، ووجدت دراسة في مجلة Pediatric Obesity أن الأطفال الذين يستمتعون بالوهج الليلي للتلفزيون أو الكمبيوتر لا يحصلون على قسط كافي من الراحة ويعانون من عادات نمط الحياة السيئة.